Consorcios del SIT le dan un ultimátum a la municipalidad de Arequipa

Los consorcios que ganaron rutas en el Sistema Integrado de Transportes ( SIT) dieron un ultimátum a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). Advirtieron que si la comuna no retira las unidades informales, iniciarán procesos arbitrales por faltar al contrato suscrito.

Los empresarios en reiteradas ocasiones, solicitaron a la ex alcaldesa Lilia Pauca de la fase de preoperatividad de las unidades del SIT, que contempla sacar de circulación a 2,300 combis informales o con más de 20 años de antigüedad.

El gerente de la empresa Transcayma, Patrick Quilca, detalló que en más de 17 oportunidades comunicaron a la MPA su disconformidad con las demoras. Cursaron documentos, solicitando un trato directo, pero no recibieron respuesta.

Una de las cláusulas del contrato, explica que si no se da respuesta a las comunicaciones, corresponde emprender un arbitraje. Quilca precisó que esperarán a que esta nueva gestión viabilice sus reclamos cuanto antes, de lo contrario podrían tomar otras medidas.

Similar posición tiene el gerente de AQP Masivo, Fredy Chávez, quien sostiene que si este mes no tienen una posición clara, recurrirán a un laudo arbitral, por incumplimiento de contrato. Manifestó que tienen pérdidas elevadas. Su consorcio adquirió 162 buses, pero no pueden usar porque el municipio no les da los permisos de circulación de sus rutas. Muchos se endeudaron para adquirir las unidades.

“La comuna está en serios aprietos por el incumplimiento, porque se consideraron grandes pérdidas de dinero en los intereses de los bancos, para pagar las cartas fianzas. Al año pagamos más de S/60 mil”, dijo. Representantes de la MPA informaron que la gestión de Omar Candia viene reuniéndose con los empresarios para conocer sus temores.