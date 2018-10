Consorcio interpone 11 arbitrajes por el proyecto Alto Piura

Por Johnny obregón



El gerente del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap), Marco Vargas, confirmó que son 11 los arbitrajes que ha interpuesto hasta el momento el consorcio Obrainsa-Astaldi contra el Gobierno Regional de Piura para intentar cobrar S/27 millones. “Son cobros indebidos de adicionales o supuestos trabajos de obra que hemos rechazado”, aseguró.

Asimismo, dijo que el proceso de resolución de contrato con la empresa sigue adelante y que aún no han recibido respuesta de sus representantes, pese a que le envió una carta hace unos días. “Ellos aceptaron unas condiciones iniciales del contrato que ahora pretendían desconocer.

Entonces, después de dos años no nos pueden decir cámbienme las reglas de juego, porque yo no puedo hacer lo que me comprometí”, sostuvo Vargas. El 24 de octubre, el gobierno regional decidió resolver el contrato con dicho Obrainsa-Astaldi, para ejecutar la primera etapa del Peihap, debido a que la compañía no aceptó la intervención económica que le plantearon al paralizar en forma unilateral los trabajos hace más de dos meses.

EMPRESA SE PRONUNCIA

En tanto, a través de un comunicado, el consorcio manifestó que su intención no fue paralizar las labores, sino que se vieron obligados a tomar la medida debido a que se produjo un desbalance patrimonial.

Según señala Obrainsa-Astaldi, encontraron un tipo de roca durante la excavación del túnel de trasvase, que no estaba contemplada en el expediente técnico, lo cual los obligó a hacer inversiones que llegaron a los S/100 millones y que generó este desfase económico.

DATOS

- El contrato entre el Gobierno Regional de Piura y el consorcio Obrainsa-Astaldi se firmó en diciembre de 2015, durante la gestión del gobernador Reynaldo Hilbck.



- Se acordó ejecutar el saldo de la obra de la primera etapa del proyecto Ato Piura por S/474 millones.