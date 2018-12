Consejo Regional de La Libertad le da ultimátum al gobernador

Por: Alan Benites



El Consejo Regional de La Libertad le dio 24 horas de plazo al gobernador Luis Valdez para que retire del cargo al gerente general Jesús Torres , a quien censuraron a inicios de mes por no responder las denuncias en la gestión de Alianza para el Progreso (APP). De no acatar esta disposición, los consejeros lo denunciarán ante el Ministerio Público por desacato a la autoridad.

Para tal fin se le envió la carta notarial N°001-GRLL-CR/PRE, firmada por el presidente del consejo regional, Frank Sánchez, en la que le recuerdan a Valdez que el pasado 6 de diciembre le notificaron el Acuerdo Regional N° 084-2018-GR/CR, que da cuenta de la censura por unanimidad a Torres “por su reiterada resistencia a concurrir al pleno del consejo para informar asuntos de su gestión”.

También le indican que el plazo para que cambie al funcionario, tras el acuerdo, era de 72 horas, lo que no cumplió. Por ello, lo exhortan a “quitarle la confianza al gerente” en “el plazo de 24 horas de recepcionada la presente, caso contrario se iniciarán las acciones legales que ameriten”.

Al respecto, el apepista Dante Chávez señaló que el gobernador “tiene que acatar sí o sí el acuerdo regional porque la Constitución establece que una ordenanza regional es como una ley”.

Este diario intentó comunicarse con Luis Valdez, pero ayer participó, junto con el presidente Martín Vizcarra y el premier César Villanueva en el Noveno Gore Ejecutivo, en Lima. No obstante, en su momento dijo que no retiraría del cargo a Torres porque él es quien nombra y saca a sus gerentes, y no los consejeros. se resiste.

DATOS

-El gerente general fue censurado porque se negó a acudir a tres citaciones del Consejo Regional para que responda por denuncias de un desvío de dinero en el proyecto Chavimochic.



-Además, denunció a los consejeros por abuso de autoridad porque “ellos no pueden sacar a funcionarios”.