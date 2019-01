Consejo Regional de La Libertad aprueba duplicar sueldo del vicegobernador

El Consejo Regional de La Libertad aprobó, en su primera sesión ordinaria, duplicarle el sueldo al vicegobernador Ever Cadenillas. La nueva autoridad regional, quien además es dirigente de Alianza para el Progreso (APP), partido que lidera César Acuña, ganará S/13 mil al mes, a diferencia de su antecesor, Julio Miyamoto, que percibía S/6,500 mensuales.

Este incremento, sin embargo, deberá ser ratificado en una próxima sesión con los informes de las gerencias de Asesoría Jurídica y Presupuesto. Los consejeros también aprobaron que estas áreas emitan un informe legal al respecto en las próximas 72 horas.

El consejero aprista Juan Díaz criticó el aumento y aseguró que este sería un favor político para beneficiar al apepista. “Yo creo que el gobernador y el vicegobernador no han postulado para aumentarse los sueldos. Es una medida netamente política”, indicó.

Agregó que Ever Cadenillas debería ganar lo mismo que el anterior vicegobernador porque ese cargo no tiene funciones ejecutivas. “¿Qué va a hacer? Han dicho que se le va a delegar funciones, pero no se ve eso. Qué responsabilidad tiene el vicegobernador si él no ejecuta nada”, señaló.

Por ello, dijo que deberían intervenir el Órgano de Control Institucional (OCI) de la región y la Contraloría.

David Calderón, presidente del consejo, en tanto, defendió esta disposición y aseguró que no es irregular porque la ley permite pagarle ese monto. “Lo que sí estamos solicitando a asesoría jurídica es el sustento legal, pero (el incremento) está aprobado por la Ley 28212 y seguramente asesoría legal va a ratificarlo porque está justificado legalmente”, afirmó.

DEMANDA MILLONARIA

​

En la sesión de consejo también se informó que Julio Miyamoto denunció al Gobierno Regional por haberle rebajado el sueldo dos veces durante la gestión de Luis Valdez. En enero de 2016 le redujeron su remuneración de S/13 mil a S/11,700, y al año a S/6,500. Por ello, ha solicitado que se le indemnice con S/1 millón.

Al respecto, el titular del Pleno dijo que la reducción se habría dado por “enfrentamientos personales” entre el ex gobernador Valdez y Miyamoto. “Si el Poder Judicial falla a favor de Miyamoto, miren el daño que se está haciendo a la región”, manifestó.

DATOS

​

-En la sesión también se acordó que el gobernador Manuel Llempén y los consejeros sigan recibiendo S/14,300 y S/4,290, respectivamente.



-El consejero apepista Greco Quiroz dijo que la propuesta para que se le aumente el sueldo de Ever Cadenillas la hizo la Mesa Directiva presidida por David Calderón.



-No obstante, negó que existan “intereses oscuros” en la propuesta. Incluso, dijo que fueron ellos quienes pidieron que asesoría jurídica les dé el visto bueno para que ratifiquen la propuesta en la próxima sesión.