Consejo Regional denunciará al gobernador de La Libertad

Por: Alan Benites



El Consejo Regional aprobó denunciar en la Fiscalía al gobernador de La Libertad, Luis Valdez, por no acatar el acuerdo de censura de los consejeros al gerente general, Jesús Torres, debido a que este no asistió a sesión para responder por denuncias en la gestión.

Así lo informó Frank Sánchez, presidente del pleno, quien precisó que también aprobaron derivar el caso a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo para que investiguen a la autoridad.

También cuestionó la labor de la Procuraduría Regional por presentar ante el Juzgado Especializado en lo Civil una demanda contenciosa administrativa para declarar nula la censura del funcionario.

“La Procuraduría tiene que velar por la institución y no puede salir en defensa de un empleado o servidor público. Si el procurador accionó estaría haciendo de abogado de un empleado público, y eso no está bien porque no procede de acuerdo a sus competencias”, indicó.

Sobre gestión del gobernador, Sánchez refirió que “quedará en su conciencia si realmente trabajó por las 12 provincias de la región”. Ello debido a las constantes críticas en su contra por no ejecutar obras en el ande liberteño. “La población sacará sus cuentas y evaluará su actuar”, señaló.

Este diario intentó comunicarse con Luis Valdez, pero no contestó las llamadas a su celular, pero en su momento dijo que no cambiará a Torres porque consideraba ilegal la censura. Ello pese a que los consejeros le enviaron una carta notarial en la que le advertían que lo denunciarían.

DATOS

- Jesús Torres denunció a los consejeros por abuso de autoridad hace una semana. Aseguró que “habrían actuado prepotentemente” al censurarlo y pedir su cambio.



- También denunció que lo censuraron en represalia porque no aprobó que se les pague dietas a siete de ellos, quienes habían pedido licencia para participar en los últimos comicios.