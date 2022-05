Después del feriado por el 1 de mayo, por el Día Internacional del Trabajo (Día Internacional de los Trabajadores), ahora toca saber cuándo viene el próximo feriado largo para programar con tiempo un próximo viaje. ¿Sabes qué feriados y días no laborables quedan este 2022?

Para este 2022 el gobierno peruano decretó, además de los feriados, una serie de días no laborables para crear puentes festivos y así incentivar el turismo, un sector que ha sido golpeado por la pandemia que se inició en marzo de 2020.

El feriado largo del 30 de abril al 2 de mayo, de acuerdo con cálculos del Mincetur, puede haber generado un movimiento económico de 46 millones de dólares por el turismo interno, en el que se habrían realizado 297,000 viajes. Aquí te contamos cuáles son las próximas fechas festivas para que te programes.

¿CUÁL ES EL PRÓXIMO FERIADO LARGO?

El próximo feriado largo se da por las fiestas religiosas de San Pedro y San Pablo, conocido como el Día del Pescador, que se celebra el 29 de junio. El gobierno ha decretado este 2022, además, que el día viernes 24 de junio sea no laborable para que se haga un puente festivo hasta el lunes 29.

Las playas del norte son uno de los destinos favoritos (Foto: iStock)

¿QUÉ FERIADOS QUEDAN ESTE 2022?

A continuación, lo feriados que quedan este año:

Junio

Miércoles 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Julio

Jueves 28 de julio: Fiestas Patrias.

Viernes 29 de julio: Fiestas Patrias.

Agosto

Martes 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Octubre

Sábado 8 de octubre: Combate Naval de Angamos.

Noviembre

Martes 1 de noviembre: Día de todos los Santos.

Diciembre

Jueves 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Viernes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho (sector público).

Domingo 25 de diciembre: Navidad.

¿QUÉ DÍAS NO LABORABLES QUEDAN EN 2022?

A continuación, estos son los días no laborables este 2022, a través del Decreto Supremo Nº 033-2022-PCM:

Junio

Viernes 24 de junio.

Agosto

Lunes 29 de agosto.

Octubre

El viernes 7 de octubre.

El lunes 31 de octubre.

Diciembre

El lunes 26 de diciembre.

El viernes 30 de diciembre.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

Los feriados son descansos remunerados que no se compensan; mientras que los días no laborables son decretados por el Gobierno y las horas que se dejan de trabajar se deben reponer. ¿Cómo se reponen? La norma señala que las horas dejadas de laborar durante los días no laborables establecidos serán compensadas en los diez días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades.