Conoce cuáles son los países que reconocen la denominación del pisco a favor del Perú

A mediados de febrero, la propuesta del ministro de Agricultura de Chile, Antonio Walker, de reconocer la denominación del pisco peruano, solo si desde Perú se hiciera lo propio con el destilado chileno, generó nuevamente una controversia. El fundamento del ministro era reducir los costes en litigios.

Ante esto, el ministro de Cultura, Rogers Valencia, rechazó la propuesta planteada. "La denominación de origen se debe a un espacio geográfico y a un proceso, además no hay que olvidar que el pisco se realiza con una variedad de uvas pisqueras específicas", indicó en el programa Agenda Política de Canal N.



De igual manera, recalcó las diferencias en su preparación y sostuvo que tal acuerdo no es posible de concretarse. "No es posible, dentro de la norma peruana, que el aguardiente de Chile sea considerado pisco. Aún si se ponen de acuerdo, no es posible", expresó.

Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Edgar Vásquez, también respondió hoy a la propuesta planteada.

"En el marco de sus negociaciones de tratados de libre comercio (los chilenos) tienen un reconocimiento para lo que ellos denominan pisco chileno en cerca de 50 países", sostuvo hoy Vásquez a RPP.

El titular del Ministerio del Mincetur indicó que la mayoría de estos países comparten la denominación del pisco, entre los que destacan Estados Unidos, principal consumidor del producto peruano, y la Unión Europea (UE).

Vásquez también mencionó que de los 70 países que reconocen la denominación de origen de la bebida peruana, cerca de 20 de ellos son países con los cuales Perú no tiene un tratado comercial como India, donde se puede vender el pisco sin destacar de dónde proviene.

"El pisco hecho en Perú es reconocido en países concordantes con Chile y en países con los que no se tiene un tratado comercial como la India", puntualizó.

¿QUIÉNES RECONOCEN EL PISCO COMO PERUANO?

Según Indecopi, son 71 países los que reconocen la denominación 'pisco' a favor del Perú. De estos, 30 reconocen la denominación de origen en exclusiva para nuestro país.



En la región, destacan Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, México y Nicaragua como los países que reconocen el pisco a favor del Perú.

A continuación, la lista de países que reconocen la denominación del pisco a favor del Perú:

Lista de países que reconocen al Pisco como Peruano (Fuente: Indecopi/El Comercio)

Australia, Brunei, Nueva Zelanda y Turquía reconocen los derechos de Pisco a favor de Chile.

