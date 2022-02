A puertas de cumplir 3 años de trabajo continuo a favor del cuidado de los océanos y demás ecosistemas del planeta; la Asociación Ecoladrillos Perú anuncia su ingreso al mundo de los criptoactivos con una colección de NFTs.

La Asociación Ecoladrillos Perú es un emprendimiento socio-ambiental que busca crear conciencia colectiva y eliminar el concepto de basura a través de la educación, uso y aprovechamiento del ecoladrillo dentro del manejo eficiente de los residuos sólidos.

“Tras lo ocurrido con el derrame de petróleo en nuestro país, el interés por cuidar nuestro océano se revive. Queremos invitar a las miles de personas a nivel mundial que formen parte de nuestra comunidad y contribuyan con el esfuerzo por mantener el plástico alejado de los océanos y la vida marina. Es así que decidimos ingresar a la comunidad Cardano a través de una colección de NFTs que permitirá que se recauden fondos, se establezcan acciones conjuntas y se pueda hacer sostenible el trabajo de la asociación.” comentó Andrea Zavala, Directora General de Ecoladrillos Perú.

La sensación que ha causado los NFTs en el ciberespacio ha hecho que reconocidos artistas internacionales inviertan en este rubro. Por ejemplo, NFT4 the planet es una iniciativa que busca apoyar a diferentes organizaciones que luchan por la conservación del medio ambiente como Trees for the Future, WWF y The RainForest Foundation por medio de la venta de NFTs de diferentes artistas digitales como Helga Stenze, Valentina Loffredo y Vicente Bal, o también The AEternals, una colección de 10 mil piezas inspirada en el amazonas y cuyos 55% de profits irá a la ONG Rainforest Partnership un 1% a la compra de créditos de carbono y así ser un proyecto de carbono neutro.

Este primer proyecto social peruano de NFTs usará el blockchain Cardano. Al ser uno de los criptoactivos de menor impacto al medioambiente.

Por esa razón, Ecoladrillos Perú, asociación que busca crear conciencia colectiva y eliminar el concepto de basura a través de la educación y el reciclaje, ha decidido incursionar con NFTs para recaudar fondos en sus próximas actividades.

La organización se encarga de gestionar los ecoladrillos (botellas de plástico rellenas y compactas con residuos plásticos no reciclables ni aprovechables) y desarrollar proyectos de construcción sostenible para colegios, viviendas, empresas y espacios públicos. Asimismo, realizan charlas y talleres a niños, niñas, jóvenes, empresarios, colaboradores y adultos mayores, de diferentes regiones del mundo compartiendo conocimiento para crear una comunidad consciente y responsable con el planeta.

¿Cómo apoyar a Ecoladrillos Perú?

Las personas pueden obtener expresiones artísticas de la labor que hace la ONG, en formato NFT, a partir de la última semana de abril en el marketplace JPG.Store. Asimismo, pueden hacer donaciones comunicándose directamente a través de sus redes sociales.

