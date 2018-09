El congresista por Piura Mártires Lizana (Fuerza Popular) fue grabado haciendo proselitismo político a favor del candidato a la alcaldía distrital de Huarmaca, en Huancabamba, del movimiento Fuerza Regional, Vildoro Chinchay.

En el video registrado durante un mitin realizado el último sábado en el centro poblado Limón de Porculla, el parlamentario invoca a los asistentes a que voten por Chinchay, cuyo símbolo partidario es el gallo. “Pido a todos ustedes que el día final marquen los cuatro gallos del triunfo y el desarrollo, los cuatro gallos del desarrollo de Piura”, señaló.

Asimismo, dijo que “yo le deseo toda la suerte a mi amigo Vildoro y quiero que me supere y sea mejor que yo”.

SE DEFIENDE



Mártires Lizana, quien perteneció a Fuerza Regional, admitió su participación en el mitin, pero dijo que no lo hizo no en su condición de congresista, sino como un ciudadano más. “Es una participación fuera de mis responsabilidades de congresista. Lo hice fuera de mi horario de trabajo y en mi propia provincia”, sostuvo.

Igualmente, aseguró que no participó directamente de la actividad. “Como soy una persona notable en mi pueblo, he salido a darles la bienvenida y agradecerles su presencia. Hubo una presión muy fuerte de la población para que hablé y la verdad que no me pude negar”, manifestó.

Sobre el impedimento de hacer proselitismo en su condición de congresista, el legislador dijo que “yo estoy impedido de hacerlo con recursos del Estado o en mi horario de trabajo. Fue un fin de semana y no tenía ningún inconveniente. Ahí está para que juzguen”.

DATO

- Mártires Lizana fue alcalde delegado del centro poblado Limón de Porculla y luego alcalde del distrito de Huarmaca por dos periodos (2007-2010 y 2011-2014).