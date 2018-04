El congresista Luis Yika, quien renunció a Fuerza Popular, calificó de “cara dura” al gobernador de La Libertad, Luis Valdez, debido al retraso de las obras de reconstrucción y las denuncias de presuntas irregularidades en esos trabajos.

“En realidad da pena. Yo no me explico cómo puede ser un gobernador cara dura y hacer como si no pasara nada”, dijo. También cuestionó que Valdez, pese a que no fue elegido en el cargo por elección popular (reemplazó a César Acuña porque renunció), haya sido designado como presidente de los gobernadores a nivel nacional.

El encargado de la Reconstrucción en La Libertad, Javier Bustamente, en tanto, anunció que hay 150 proyectos que en unas dos semanas se iniciarán en la región.

El gobernador Luis Valdez, por su parte, evitó responder a los adjetivos vertidos por Yika; pero anunció que esta semana iniciarán nueve obras referentes a defensas ribereñas y asfaltado de vías.