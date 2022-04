Prefirió quedarse callado. El congresista de Perú Libre Jaime Quito optó por el silencio durante su presentación virtual ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, que lo investiga por los presuntos delitos de encubrimiento real y personal de la violación de una militante de su agrupación política en esa región.

El parlamentario de lápiz no respondió a las preguntas de la fiscal María Gómez Rivera, el pasado viernes 22, y su abogado, Edgar Valencia, justificó su silencio argumentando que se acogió a su derecho de no hablar. Señaló que Quito no sabe nada de los hechos atribuidos en su contra y que la denunciante no ha acudido a las citaciones fiscales.

Sobre esto, Marleny Fernández Palaco, la abogada defensora de la denunciante, indicó que se enteraron de la citación el mismo día en que debía presentarse y que esperan que se les programe una nueva fecha para asistir.

En diciembre de 2021, Jaqueline Puma Ticona, la entonces secretaria de Prensa y Propaganda de Perú Libre en Arequipa, denunció que fue violada al interior del local partidario por el también militante Víctor Taype Choqquccota.

El abuso sexual se registró en mayo de ese año, según contó la mujer, quien aseguró que pese a estar enterado de esto, Quito y otros compañeros del partido no aprobaron que esta denuncie a Taype.

Precisamente, otras nueve personas, además de Quito, también son investigadas, entre ellos Vladimir Huaranca, dirigente muy cercano al congresista oficialista.

RENUNCIA MASIVA

En medio de este problema judicial, Perú Libre se sigue resquebrajando. Toda la dirigencia del Comité Ejecutivo Distrital de este partido en el distrito de Mariano Melgar confirmó su renuncia. A través de un comunicado señalan que la salida de los militantes se debe a acciones de dos congresistas. La conformación de la lista de los candidatos distritales del lapicito también habría apurado la masiva renuncia.

Estas bases participaron activamente en las convocatorias del partido en las movilizaciones a favor de Pedro Castillo y contra el Congreso.

Perú Libre ha propuesto como candidato a la alcaldía de Mariano Melgar a Edson Flores Valencia, dirigente muy cercano al congresista Quito.

TENGA EN CUENTA

La Comisión de Ética del Congreso decidió investigar al legislador de Peru Libre, Jaime Quito, por este caso.

Este grupo de trabajo intentará determinar si la denunciante fue víctima de amedrentamiento por parte de Quito, tras la denuncia que realizó en diciembre pasado.

