Dos ex funcionarios de la gestión del ex alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, fueron sentenciados a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por el delito de negociación incompatible.

Se trata de José Manuel Yarlaqué Cabrera, ex gerente de Administración, y Manuel Fernández Rodríguez, ex sub gerente Seguridad Ciudadana. Esto por beneficiar a un postor para la adquisición de 20 videocámaras de seguridad.

En la audiencia, la Fiscalía acreditó con el examen a los peritos de la Contraloría General de la República que los sentenciados integraron el comité especial que llevó a cabo la adjudicación de estos equipos para la comuna y cuya buena pro fue otorgada irregularmente a la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (SICE).

A los ex empleados municipales, además, se les inhabilitó por el plazo de dos años para ejercer u obtener un cargo público y se les impuso el pago de una reparación civil de S/40 mil.