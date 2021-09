Desde que en el 2015 se iniciara el proceso de licenciamiento de las universidades, públicas y privadas, por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para asegurar la calidad de la enseñanza en el sistema universitario peruano, 141 universidades y cuatro escuelas de posgrado presentaron su solicitud de licenciamiento institucional (SLI).

De ese total, 92 universidades y dos escuelas de posgrado –según data registrada por la Sunedu hasta el 27 de febrero último– han recibido su licencia de funcionamiento para ofrecer el servicio educativo superior universitario, después de que la Sunedu verificara el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad (CBC) exigidas.

CON LICENCIA DENEGADA

Pero, también son 49 universidades y dos escuelas de posgrado a las que se les ha denegado el licenciamiento.

La primera en no obtener el visto bueno para seguir operando fue la Universidad Peruana de Arte Orval, en el 2018. Y, desde ese entonces, universidades como Telesup, Garcilaso de la Vega, SISE o Alas Peruanas, no dejaron de hacer noticia por no obtener el licenciamiento.

Y aunque en este grupo de 51 instituciones educativas, solo tres eran públicas (Universidad Nacional Ciro Alegría, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica), las razones para denegarles la licencia tuvieron un común denominador: no demostraron el cumplimiento de las CBC exigidas.

Para acceder a la lista completa de universidades con licencia denegada, puede acceder al siguiente enlace: https://www.sunedu.gob.pe/lista-de-universidades-denegadas/.

Este es el camino que deben seguir los estudiantes en caso su universidad no haya obtenido el licenciamiento (Imagen: Sunedu)

¿QUÉ SIGUE TRAS LA DENEGACIÓN?

Tal como lo recuerda la Sunedu, el licenciamiento institucional “es un procedimiento obligatorio para todas las universidades del país, a través del cual cada casa de estudios debe demostrar que cumple con las condiciones básicas de calidad (CBC) para poder brindar el servicio educativo”.

La primera fase de este procedimiento se inició a finales de 2015 y tras permitir la evaluación en 92 universidades privadas y 49 universidades públicas ahora existe- adecir de la Sunedu– “un sistema universitario más ordenado y universidades con una mayor orientación hacia la mejora continua”.

El reglamento de la Sunedu establece el cese progresivo de las actividades de la universidad cuya licencia haya sido denegada, desde que se emite la resolución, pero la institución no debe exceder los dos años –contados a partir del semestre siguiente a aquel en el que se denegó la licencia– para completar dicho proceso.

Y aunque se emitió una disposición de ampliación excepcional del plazo de cese de actividades, hasta por tres años adicionales, para las universidades y escuelas de posgrado que hayan cumplido con las obligaciones señaladas en el reglamento del proceso de cese de actividades y que hayan presentado además un plan de operaciones debidamente sustentado, entre el 2018 y 2019 fueron 35 las instituciones educativas a las que se les denegó la licencia, por lo que ya están en el tiempo límite establecido.

Mientras que entre el 2020 y 2021 se les denegó la licencia a 16 instituciones educativas, según la Sunedu.