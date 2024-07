Esta semana se desató una disputa entre Perú y Colombia, luego de que un funcionario colombiano afirmara que la isla Santa Rosa le pertenece a su país. El director de Soberanía Territorial de la Cancillería de Colombia desconoció la jurisdicción del Perú sobre la isla.

Durante un evento, el funcionario colombiano interrumpió al alcalde de la isla Santa Rosa, Jack Iván Yovera Peña, y le increpó que no puede adjudicarse la representación de ese territorio que tiene más de 2500 habitantes.

“Como director de Soberanía Territorial de la Cancillería de Colombia, tengo que decir, el régimen legal de la Isla Santa Rosa no está definido entre los Gobiernos de Colombia y Perú. Legalmente, usted puede hablar como representante del gobierno de Perú, pero si es como alcalde de una isla, tengo que decir que esa isla es una Isla nueva, no asignada y ocupada irregularmente por el Perú”, aseguró el colombiano.

No obstante, la Cancillería de Colombia intentó poner paños fríos a la situación. Sin embargo, no reconoció que la isla Santa Rosa le pertenezca al Perú.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia lamenta el incidente presentado en la reunión de la Primera Mesa Técnica de Seguridad en las Fronteras, realizada en el Departamento del Amazonas (Colombia), durante la cual miembros de la delegación colombiana hicieron alusión a asuntos que solo conciernen al más alto nivel de las cancillerías de ambos países”, señala el documento.





Respuesta de la Cancillería peruana

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, fue enfático en señalar que la postura del Perú sobre su dominio sobre la isla es firme. Asimismo, aseguró que “El deseo peruano es que [este incidente] no escale, pero en política exterior todo es cambiante”, señaló a El Comercio.

“El Perú considera -hay una población, hay autoridades- que la isla ya está asignada y que forma parte del Perú. En el 2016, esta situación generó notas diplomáticas. Y en adelante, el Perú ha sido muy claro en defender su posición. Corresponde a los canales diplomáticos seguir abordando este asunto recurrente”, indicó.





Denuncias constantes del alcalde

El alcalde de la Isla Santa Rosa, Iván Yovera, aseguró a RPP que desde hace varios años han denunciado “pretensiones expansionistas” de Colombia. No obstante, señaló que no se obtuvo una respuesta pertinente.

“Nosotros venimos denunciando este tema hace varios años, porque no es de ahora esta pretensión expansionista de Colombia (…) Tomé varias fotos e hice también la denuncia públicamente, pero no tuvimos una respuesta porque nos tomaron como algo que no tenía relevancia”, aseguró a RPP.

Asimismo, narró el momento de tensión que se vivió en el evento en el que el funcionario colombiano desconoció la soberanía del Perú sobre la isla.

“Al momento ya de presentarme como alcalde del centro poblado Isla Santa Rosa, percibí yo que este funcionario de la Cancillería se molestó, como quien decía que este es territorio colombiano y usted no puede ser alcalde de Santa Rosa, porque eso fue lo que me dijo en otras palabras”, señaló.

Posteriormente, tras las afirmaciones del funcionario colombiano de desconocimiento a la soberanía peruana, tanto el alcalde de la Isla Santa Rosa como otras autoridades peruanas se retiraron del evento en señal de protesta.

Por otra parte, Yovera señaló que la isla cuenta con serias deficiencias de servicios públicos como la ausencia de pistas, así como de sistema de agua y desagües.

“No tenemos infraestructura, no tenemos más calles, no tenemos agua y desagüe. Muchas cosas nos hacen falta, nosotros tenemos el proceso de creación del distrito, pero como centro poblado no tenemos presupuesto. Nos dan un incentivo entre el distrito y la provincia de 7.500 soles para sostener a 10 comunidades que están asignadas a nuestro centro poblado”, aseguró.

Alcalde de Colombia pide disculpas

Elquin Uni Heredia, alcalde de la ciudad colombiana de Leticia ubicada en la frontera con Perú, se refirió al incidente ocasionado y pidió disculpas “por el inconveniente causado”. En ese sentido, señaló que “esto va a ser un tema de ministerio a ministerio”.

“Pedir disculpas a nuestros hermanos peruanos por el inconveniente causado. Decirles que esto va a ser un tema de ministerio a ministerio, de Relaciones Exteriores, de Cancillería. Decirles a los peruanos que los esperamos con los brazos abiertos en esta confraternidad amazónica. También para no perder esa hermandad que hemos tenido por muchos años, y que Leticia es la casa de nuestros hermanos”, señaló.





¿Dónde queda la isla Santa Rosa?

La Isla se encuentra ubicada la provincia de Ramón Castilla, en el departamento de Loreto. Precisamente a la mitad del estrecho de Nazareth, que baña las fronteras de Perú, Colombia y Brasil con las aguas del río Amazonas. No obstante, la geografía de la isla ha cambiado a lo largo de los años, gracias a la afluencia del río Amazonas cuya densidad de sedimentos modifica el territorio. Esta área tiene una población de 3 mil habitantes.

En 1928 entró en vigor el tratado que puso fin a la las controversias limítrofes entre Perú y Colombia, a través de la delimitación de la frontera entre ambos países.

“La línea de frontera entre la República de Colombia y la República Peruana queda acordada, convenida y fijada en los términos que en seguida se expresan: Desde el punto en que el meridiano de la boca del río Cuhimbé en el Putumayo corta al río San Miguel o Sucumbíos, sube por ese mismo meridiano hasta dicha boca del Cuhimbé; de allí por el thalweg del río Putumayo hasta la confluencia del río Yaguas; “sigue por una línea recta que de esta confluencia vaya a la del río Atacuari en el Amazonas, y de allí por el thalweg del río Amazonas hasta el límite entre el Perú y el Brasil establecido en el Tratado Perú-Brasileño de 23 de octubre de 1851″, indica el documento.

Imagen satelital de la Isla Santa Rosa. (Foto: Google Maps)

Sin embargo, en ese año no se conocía la existencia de la Isla Santa Rosa, sino de la Isla Chinería. El diplomático y exvicecanciller Hugo de Zela señaló en América TV que la Isla Chinería sufrió alteraciones “alrededor de 1950, en el sentido que se formó un canal y ese canal separó un pedazo de esa isla y ese pedazo separado es lo que se conoce hoy en día como la isla Santa Rosa”.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO