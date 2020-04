Tratar de peinarla, básicamente con peine, no con cepillo. El cepillo sirve para esparcir el aceite. La idea tratar de pulir la barba, no emparejarla. Pulirla es recortar los pelos rebeldes que quedan luego de haberla peinado.

Si sientes que te pica la barba (si eso ocurre es por resecamiento, eso genera caspa y por ende la picazón) y ya no tienes productos puedes usar una crema hidratante común: masajeas la barba y luego de 10 minutos, la lavas. Otra cosa que funciona, si es que no tienes ningún producto, es el aceite de oliva. Te echas unas gotitas (máximo cuatro) y peinas (no cepillas) de arriba a abajo unos minutos para que llegue a nuestra piel.