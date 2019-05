Descubre el mini manual de 'cocina nikkei'

¿Quién no ha ido a comer makis a una barra libre y ha visto una infinidad de tipos de makis? ¿Sabes diferenciar un sushi de un maki? ¿Te has atrevido a preguntar alguna vez qué es ese bocadillo de arroz y pescado? ¿Te han hablado del nigiri y no entendiste nada? Bueno, se acabaron las dudas. Hemos preparado para ti un breve manual de cocina nikkei, la cual va mucho más allá de una barra de makis. Es una herencia cultural de sabores delicados, intensos y sorprendentes.

Se calcula actualmente que son más de 100 mil nikkei los que viven en el Perú. Se trata de una de las comunidades más numerosas en el mundo. Y su cocina original se ha fusionado con la peruana de manera exitosa.

La cocina nikkei, de la que tanto se habla, es una cocina con identidad peruana, con una influencia de la migración japonesa y cada generación aportó algo distinto para que siga evolucionando. Cada vez hay más restaurantes en el país que ofrecen comida oriental, y todavía hay mucho desconocimiento.

Muchos creen que la comida nikkei solo se trata de makis, pero no es así. Hay una enorme variedad que muchos no conocen. Existe una diferencia entre makis, nigiri, sashimi y sushi.

Cuando vas a comer a un restaurante japonés, es recomendable pedir un tiradito, una tabla de makis y un plato de fondo. Así lo recomienda

Coco Tomita, quien es experto en la comida nikkei.

De esta manera, podrás probar mucho más platos y no te quedarás atrapado en el mundo de los makis, que si bien son ricos, no son lo único de la variada gastronomía peruano-japonesa.

SABÍAS QUE:

SUSHI

Es arroz con vinagre y se utiliza en distintos platos tradicionales, entre ellos, los makis y nigiris.

MAKIS

En japonés 'maki' significa enrollar o rollo, por lo tanto, todo lo que esté enrollado con algas es maki. Existe una gran variedad de rellenos, los cuales están envueltos en arroz con vinagre.

NIGIRI

Es sushi (arroz con vinagre) con algún filete de pescado, huevo u alguna proteína.

SASHIMI

Son filetes de pescado crudo que se puede comer acompañado de una salsa, pueden ser de soya (sillao) , anguila (dulce), ponzu (sillao cítrico), entre otras.

Todo lo anterior puede ser acompañado de wasabi, una pasta verde picante.

PLATOS CALIENTES

Hay una gran variedad de platos calientes como: udon (fideos gruesos japoneses), sopa ramen (sopa tradicional japonesa), yakimeshi (arroz frito), y okonomiyaki (tortilla de verduras y varios ingredientes).

El mundo de la cocina Nikkei.(@Shizenbarranikkei / Instagram) Udon de erizo.(@Shizenbarranikkei / Instagram)

MIRA EL MANUAL QUE HEMOS PREPARADO PARA QUE PUEDAS DISFRUTAR DE LA COMIDA NIKKEI COMO UN (A) EXPERTO (A)

La cocina nikkei es cocina peruana. Es la herencia que ha dejado la cultura peruana y la japonesa.

SHIZEN

El restaurante Shizen, en la calle General Borgoño 286, Miraflores, fue creado por tres jóvenes: Coco Tomita, Renato Kanashiro y Mayra Flores. Cada uno ha aportado sus fortalezas para crear este restaurante y el menú cambia cada tres o cuatro meses, dependiendo de la temporada.

Coco es especialista en comida netamente japonesa; Renato en comida nikkei y Mayra en comida peruana.

En Shizen hacen una cocina nikkei con una identidad peruana muy marcada, utilizando una gran variedad de especies de la temporada.

En el Perú se puede hacer cocina nikkei con los insumos que tenemos en el día a día, por lo tanto, no creen que las especies o ingredientes solo son para un plato o existe una regla.

" Nuestra barra es chiquita pero es super variada, traemos desde toro hasta bonito, puedes venir a comer cualquier cosa", dice Mayra.

Han creado su menú tras viajes, tradiciones y experiencias. Para cada plato que ofrece Shizen, los tres han probado con diversos sabores e ingredientes, hasta llegar a un acierto. Ellos crean un concepto y van experimentando hasta que salga su mejor obra.

Estos jóvenes tratan de ofrecer mucho más que makis a sus clientes, ellos ofrecen una gran variedad de platos y toda una experiencia, de este modo transmiten su amor por la cocina nikkei.

Han creado su propia identidad, es un restaurante nikkei con sabores norteños. Pues, Mayra llegó desde Piura con recetas peruanas que no pudieron dejar atrás y la implementaron en su carta, sin miedo a probar nuevas cosas.

Los tres se complementan de una manera natural y aseguran que: "Terminaron de cerrar el círculo y están justamente donde quieren estar".

Si eres de los que ama las experiencias nuevas o ya eres fan de la cocina nikkei no dudes en compartir este video: