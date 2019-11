Sin perder la chispa. El popular ‘Care Chancho’ fue uno de los protagonistas inolvidables que conformaban el programa ‘Los cómicos ambulantes’, quienes saltaron a la fama en la década de los noventas y principios del 2000.

Actualmente Raúl Espinoza, más conocido como ‘Care Chancho’ viene lidiando con una parálisis en las piernas que fue provocada por una hernia hace más de cuatro años. Sin embargo, esto no ha sido motivo para dejar de hacer reír; ahora lo hace desde una silla de ruedas, donde trata de alegrar a sus seres queridos.

“Me he caído como tres veces. Me he caído sentado, en una de esas quería levantarme y no podía. (La parálisis comenzó) primero el brazo, comenzaban a caerme las cosas, los vasos...” “Que me disculpe el público, no quiero que me vean así”, señaló cabizbajo el querido cómico, durante un reciente reportaje de un programa de televisión.

Hace cuatro años, los especialistas del Instituto Nacional de Rehabilitación, le detectaron una hernia discal, la cual desencadenó el avance de la parálisis.

A comienzos de este año, fue operado de la hernia en el hospital María Auxiliadora, gracias a esta intervención pudo recuperar la movilidad de los brazos.

Pero no todo fueron buenas noticias, los médicos le indicaron que no volverá a caminar por cuenta propia y en el mejor de los casos, será con ayuda de un andador. Pese al diagnóstico, el artista cómico, acusa rutinariamente a su terapia para mejorar su condición, siempre con el apoyo de sus familiares y amigos.