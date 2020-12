El comandante general de la PNP, César Cervantes, explicó que desde las 6 a.m. se han desplegado más de 2 mil efectivos policiales para restablecer el libre tránsito en la Panamericana Sur y Norte, cuyas vías se encuentran bloqueadas por grupos de agroexportadores. Los manifestantes tomaron esta medida luego de que el Congreso no aprobara una norma que estableciera un nuevo régimen laboral agrario que se adecúe a sus exigencias.

“Nuestra presencia ha sido inmediata. A las 24 horas que hicieron el bloqueo. Ellos no pueden tomar las vías de tránsito, no pueden perjudicar el traslado de poblaciones vulnerables y su derecho al libre tránsito. No podemos permitir que el derecho de uno sea afectado por los derechos de otros ”, expresó Cervantes en RPP.

Por otro lado, el jefe de la PNP indicó que no han podido determinar quiénes son los dirigentes con los que se pueda alcanzar el diálogo para que abran las carreteras.

“Desde el domingo, la Policía ha buscado a los interlocutores, pero no hay esos actores. Durante el desbloqueo se han acercado determinadas personas, pero no tienen la representatividad. Los respectivos jefes de escuadra de la PNP han exhortado al diálogo y que los derechos de uno terminando donde empiezan el de los demás. No pueden tomar las vías de tránsito, es una arteria principal del Perú”, subrayó.

Por otro lado, Cervantes indicó que tomaron la decisión de desbloquear la Panamericana Sur y Norte al constatar de que los protestantes estuvieron cobrando a las personas atrapadas a cambio de pasar por la carretera. “Estarían cobrándoles a cambio de despejar la vía por 30 minutos, eso sería una extorsión”, indicó.

Asimismo, Cervantes dijo que producto de la operación policial, resultó herido el capitán Guillermo Ponce y tres suboficiales. Además informó que se han detenido a protestantes.

VIDEO RECOMENDADO:

BioNTech planea suministrar en seis semanas nueva vacuna adaptada a mutación del virus