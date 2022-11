Alerta sanitaria en Ica. La ciudad presenta el 100% de ocupación de sus camas UCI en su hospital regional. Este desborde se debería a que más de 250 mil ciudadanos decidieron no vacunarse con la cuarta dosis contra la COVID-19. Esto provoca que los contagiados con el virus presenten graves cuadros por la enfermedad.

Luis Muñante, decano del Colegio Médico de Ica, fue consultado sobre los planes de acción que se tomarán para evitar perjudicar a los pacientes y aseguró que: “En el hospital emblemático de la región hay un plan de contingencia. (...) La ampliación de la UCI COVID es factible, se pueden atender más pacientes. El recurso humano (trabajadores de salud) está ahí, simplemente hay que convocarlos nuevamente para que se pueda contener esta quinta ola”.

“Ayer hubo una reunión con las jefaturas y la Dirección Ejecutiva del hospital regional para el día de hoy poder aperturar nuevamente el área de hospitalización covid y de alguna manera pueda servir de contención a la UCI COVID que actualmente está llena”, informó el médico que exhorta a los iqueños a permitir que se les aplique la cuarta dosis y así evitar ser hospitalizados.

SOBRE AUMENTO DE CASOS

La ministra de Salud, Kelly Portalatino, anunció que el jueves primero de diciembre se realizará una conferencia de prensa debido al aumento de casos Covid-19 a nivel nacional, lo que para muchos especialistas infectólogos ya sería una quinta ola.

“Las cifras siguen aumentando y eso es por descuido de todos los peruanos que no estamos siendo responsables. Necesitamos tomar acciones, vamos a evaluar estas medidas, si van a regresar o no. Pero no podemos bajar la guardia”, dijo la titular de Salud a la prensa.

Está es la situación de la COVID-19 en Perú hasta las 22:00 horas del 27 de noviembre.

Vacunación contra Covid-19 en el Perú

Hasta el miércoles 28 de noviembre del presente año se sabe por la data del Ministerio de Salud que:

Primera dosis:

Total de personas vacunas: 26,840,430

Porcentaje de la cobertura: 93.92%





Segunda dosis:

Total de personas vacunas: 25,769,456

Porcentaje de la cobertura: 90.17%





Tercera dosis:

Total de personas vacunas: 21,000,062

Porcentaje de la cobertura: 73.48%





Cuarta dosis:

Total de personas vacunas: 5,845,217

Porcentaje de la cobertura: 23.41%

VIDEO RECOMENDADO

COVID-19 en Perú: ¿cada cuánto tiempo tendremos que vacunarnos contra el coronavirus en el futuro?