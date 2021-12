El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, atendió en lo que va del año a un total de 91 426 usuarias y usuarios mediante sus canales de atención como: Línea gratuita, Atención en Línea, Mesa de Partes Virtual, Módulo de Atención Virtual (MAVI) y correo de consultas.

Al respecto, la jefa de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo (UTDA), Katuiscia Toribio Villalobos, explicó que “gracias a los nuevos canales implementados por la entidad se ha podido acercar los servicios de atención que brinda COFOPRI a un mayor número de ciudadanos con respecto al año anterior en que se atendió a más de 55 mil usuarios”.

Es importante destacar también que para prevenir casos de COVID-19, tanto en las usuarias y los usuarios como en el personal de atención al ciudadano, COFOPRI ha implementado nuevas formas de interactuar con los usuarios, como son la Mesa de Partes Virtual, el servicio de Atenciones en Línea y el Módulo de Atención Virtual (MAVI) a través de los cuales se puede realizar consultas e ingresar solicitudes sobre temas relacionados a la formalización predial.

Canales de atención más usados

Del total de atenciones realizadas en lo que va del año, el mayor número se concentra en la “Mesa de Partes Virtual” con la atención de 39 644 solicitudes y expedientes sobre diversos temas relacionados con la formalización predial.

El segundo lugar es ocupado por la línea gratuita 0800-28-028 que brindó 25 788 orientaciones a las y los usuarios de todo el país sobre requisitos para la titulación, empadronamiento, procesos administrativos, inspecciones técnicas, entre otros temas relacionados con la labor de COFOPRI.

El tercer puesto corresponde a la plataforma virtual “Atenciones en Línea”, donde a través de videollamadas por Google Meet se atendió a un total de 12360 citas virtuales.

De igual manera, la plataforma MAVI atendió 6409 consultas y el correo consultas brindó 7225 atenciones en todo el país.

Datos de interés

La línea gratuita 0800-28-028 está disponible de lunes a viernes de 08:30 a.m. a 05:30 p.m. En tanto, la plataforma de Atención en Línea (consultas mediante videollamadas a través de Google Meet) atiende de 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. y el MAVI atiende de 08:30 am hasta las 04:30 p.m.