Clara Seminara celebró la sentencia que el Poder Judicial le impuso al actor Enrique Espejo (’Yuca’) por el delito de tocamientos indebidos y recuerda que, tras denunciarlo, sufrió acoso laboral en el programa de Jorge Benavides (JB) hasta que finalmente la despidieron.

“Yo solo denuncié el tema, pero también pude denunciar bullying laboral porque me botaron del trabajo por esa situación. No me creyeron y justificaron los hechos diciendo que seguro estaba jugando (con ‘Yuca’). Me minimizaron como profesional, no me daban textos (en el programa de JB), hacían que llegue a las 6 am para grabar y me quedaba hasta las 8 de la noche sin haber grabado nada”, narró a Trome calificando esto como acoso laboral.

La denuncia contra ‘Yuca’ fue en 2019 y, tras cuatro años de esto, Clara se siente feliz y aliviada pese a todo lo que ha pasado.

“Ha sido un proceso largo, me tuve que mudar de país (a España) y empezar de cero por este caso, pues no aguanté la presión mediática en Perú. Sin embargo, ya tengo la sentencia a mi favor y estoy tranquila. La justicia tarda, pero llega y cuando llega… se siente una gran paz”, declaró.

Si bien ya no guarda rencor, Clara espera que Espejo acepte su responsabilidad y pida disculpas públicas, incluso considera ético que lo haga en el programa donde trabaja y donde pasaron los hechos.

Sobre la reparación civil, la actriz considera que el monto de mil soles es “ridículo” para lo que le hizo y prefiere que lo use para que ‘Yuca’ se pague una terapia y pueda sanar.





