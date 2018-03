Luego que Indecopi esclareciera la resolución que permite a los clientes llevar alimentos a las salas de cines, la cadena Cineplanet advirtió que están en la obligación de asegurarse que los productos que se lleven a las funciones cumplan con los estándares de salubridad y seguridad del caso.

"Me refiero, por ejemplo, a productos que son comprados a un ambulante que no reúne las condiciones, que no tiene Digesa, que no tienen una serie de cosas. Esos productos lo más probable es que no dejemos el ingreso"(sic), explicó Fernando Soriano, director ejecutivo de la marca, a RPP.

En tanto, explicó que si el público trae su canchita en empaque de Digesa comprados en una tienda "con todas las regulaciones", se les dejará entrar de todas formas.

El director ejecutivo de Cineplanet agregó que, en relación a la resolución del Indecopi, son las salas de cine las que establecerán las condiciones para que ingresen estos productos.

Para ello —sostiene— orientarán a sus trabajadores y clientes sobre los mecanismos con los que se aplicarán las medidas respectivas.

"Una cosa muy importante que dice Indecopi es que tenemos que cuidar la seguridad, sanidad, salud y la infraestructura del cine", comentó.

A pesar de ello, no ha quedado claro si es que los usuarios que lleven su propia bolsa de palomitas de maíz tendrán impedimento alguno a la hora de ingresar al cine.

"Tú lo llevas de tu casa, pero en la puerta del cine y de cualquier establecimiento se cuadran carritos ambulantes a vender productos que no tienen ningún tipo de calidad. Que te fríen la hamburguesa o te preparan la canchita, etc. Entonces nosotros de alguna forma debemos regular eso", sostuvo.