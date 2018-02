Empezó como un simple dolor de muela que no cedía. Emerson, de solo 8 años, tenía una inflamación en la mandíbula y su madre, Irma Huayhua Larrea, pensó que se trataba de una caries. Lo curaron, pero la hinchazón continuaba y el dolor también, por ello la familia llevó al niño al hospital de Cantogrande, donde los pediatras le dijeron que no tenía nada y que la inflamación cedería.

Pero Irma no estaba tranquila, pues los días pasaban y el pequeño Emerson seguía quejándose de dolor y cada vez su carita estaba más abultada.

Entonces llevó a su hijo al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, donde después de un mes de evaluaciones los médicos se contradecían en el diagnóstico: “Primero me dijeron felizmente no es cáncer, y a la semana siguiente otro médico me decía que sí era”. Cansada de ver a su hijo sufrir y con la corazonada de que algo malo pasaba, Irma pidió su alta voluntaria y buscó ayuda especializada en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Así, después de más exámenes y pruebas de laboratorio, el diagnóstico al fin llegó para devastar a la familia: Emerson tenía leucemia.

“Esa noche fue devastadora; sobre todo me dio rabia perder un mes sin saber qué tenía mi hijo. Pero sacamos fuerza para salir adelante porque nos dijeron que hay tratamiento, aunque no es fácil. Desde que mi hijo llegó al hospital, en agosto del año pasado, recibe medicamentos, quimioterapia y transfusiones de sangre. El tratamiento es muy fuerte y le choca bastante, pero sé que estará bien”, señala Irma.

Emerson no es el único niño peruano que pasa por esa situación. Se estima que en el Perú cada año se diagnostican 1,200 casos nuevos de menores de 18 años con algún tipo de cáncer, de los cuales la mayoría son precisamente leucemias agudas, seguidas de tumores cerebrales, linfomas y retinoblastomas.

Juan García, jefe del Servicio de Pediatría del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), señaló que la incidencia de cáncer infantil ha aumentado en los últimos años en el Perú, pues mientras en los 90 se presentaban 124 nuevos casos de cáncer por cada millón de niños y 94 por cada millón de niñas, ahora se presentan 162 nuevos casos por cada millón de niños y 142 por cada millón de niñas.

CÁNCER

DIAGNÓSTICO TARDÍO

Aunque la posibilidad de curar un cáncer infantil es del 80%, preocupa que en el país el 60% de estas neoplasias se estén detectando en estadios avanzados, cuando la posibilidad de tratamiento es menor. García indicó que, debido a esta situación, unos 350 niños mueren cada año.

“Lamentablemente el retraso en el diagnóstico de cáncer infantil en Perú es casi tres veces más tardío que en los países desarrollados. Un niño demora tres meses desde que presenta los primeros síntomas hasta que tiene su diagnóstico definitivo”, dijo. Las causas de ese retraso son múltiples: el bajo nivel educativo y socioeconómico de los padres, la pobre capacitación de médicos de atención primaria y de los pediatras en temas de cáncer infantil, además de retrasos en el sistema de referencias de los pacientes.

“Por eso lo fundamental es la detección temprana, cuando la enfermedad es incipiente, fácilmente curable y con menos complicaciones para el niño. Para lograr ese objetivo, es importante hacer campañas para educar a los padres, profesores, público y médicos del primer nivel de atención sobre los signos y síntomas del cáncer”, manifestó García.

Mauricio León Rivera, director médico del Centro Detector del Cáncer, recomendó a los padres de familia y tutores en las aulas estar atentos y llevar a los niños con un especialista ante el cambio de comportamiento, fiebres prolongadas sin causa aparente, la aparición de hematomas espontáneos, infecciones frecuentes, pérdida de peso, dolor de cabeza o la aparición de nódulos que no desaparecen.

TENGA EN CUENTA

* Las causas de la aparición de cáncer en niños no han sido determinadas, por eso no existen métodos para prevenir esta enfermedad.

* Los casos de cáncer infantil representan el 1.7% de las neoplasias malignas que se presentan en la población peruana. Sin embargo, su potencial de curación es mucho mayor que en un adulto.

* El INEN concentra la atención del 70% de los niños con cáncer en el Perú, pues en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Norte no hay oncólogo pediatra y en el IREN Sur existe un solo especialista.

* El INEN realizará hoy, desde las 9:00 a.m. en su auditorio, una feria para educar a la población sobre la detección temprana del cáncer infantil.