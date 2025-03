Cierran temporalmente hospital Referencial de Ferreñafe por peligro de colapso

Este martes, la Superintendencia Nacional de Salud cerró temporalmente el hospital Referencial de Ferreñafe, ubicado en Lambayeque, debido a un riesgo inminente de colapso.

Según informaron los pacientes que llegaron al referido nosocomio, no se les informó sobre la decisión de SuSalud, lo que generó molestias entre los usuarios que se acercaron al hospital a atenderse.

"Han venido de emergencia y no atienden. No es así. Ellos deben de atender a la gente por igual, deben de decir y explicar por qué se ha cerrado. Ellos no explican, brutalmente dicen [que] no hay atención, una está parada aquí desde las ocho de la mañana”, indicó una paciente a RPP.

Así pues, el médico Frank Guevara pidió que, tras la medida tomada por SuSalud, se implementen otros recursos para atender a los pacientes.

En ese sentido solicitó de forma urgente a las autoridades que implementen hospitales móviles para garantizar la atención médica.

Por otro lado, la gerencia regional de salud emitió un comunicado a través del cual mostró su desacuerdo con la medida debido a que asegura que esta se tomó sin tener en cuenta la alta demanda de pacientes. En ese sentido, anunció que tomará medidas legales y administrativas contra SuSalud, a fin de garantizar la continuidad de los servicios médicos.

