Desde febrero del 2023, se inició un marcado ascenso en la frecuencia y la intensidad de las lluvias en el país. Recientemente, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, Senamhi informó que se presentarían lluvias de ‘’ligera a moderada intensidad’' en Lima Metropolitana entre el 12 al 14 de marzo por influencia indirecta del ciclón Yaku.

‘’Yaku, está denominado como un “ciclón de características tropicales no organizado”, debido a que no se llega a consolidar con la forma habitual de un ciclón tropical (espiral cerrada), además no alcanza otras características como la velocidad de viento’', explica Cinthya Arteta, del Centro de Monitoreo de Rímac.

A continuación, el Centro de Monitoreo de Rímac brinda las siguientes recomendaciones.

¿Qué hacer antes de la ocurrencia de lluvias y de preferencia durante la época seca?

Seguir las noticias sobre el escenario de lluvias en medios de comunicación y fuentes oficiales, así como la probabilidad de la presencia de El Niño costero.

Identificar si tiene existencias o equipos expuestos a lluvia y disponer lugares para su almacenamiento y resguardo.

Implementar barreras para evitar el ingreso de agua especialmente en niveles bajos como sótanos.

Evaluar la ubicación de sus instalaciones y su ubicación respecto a ríos o quebradas. Asimismo, reconozca si sus instalaciones presentan alguna pendiente, ya que el agua que ingrese irá acumulándose.

Limpiar los canales y ductos de evacuación de agua y mantenerlos libres de escombros, residuos sólidos u otros.

Reparar y dar mantenimiento preventivo a techos para evitar filtraciones o estancamiento de agua. Implemente canaletas para direccionar el agua de lluvia.

Asegurar la vigencia de su póliza de seguro a fin de estar protegido frente a posibles pérdidas en su propiedad.

¿Qué hacer durante las lluvias?

Proteger y/o resguardar cualquier mercadería o equipos que puedan dañarse con el agua de la lluvia o de alguna inundación.

Evitar cruzar puentes donde el nivel de los ríos ya esté por encima de lo normal.

No acercarse a los tendidos eléctricos ni a postes en mal estado.

No acercarse a ríos crecidos o zonas donde un río seco se está reactivando.

¿Qué hacer después de la ocurrencia de lluvias?

Asegurarse de que el evento ya terminó y esperar instrucciones de las autoridades competentes.

Realizar una inspección dentro de su hogar, oficinas o instalaciones para verificar el nivel de daño sufrido.

No reponer el fluido eléctrico hasta comprobar que todo el sistema es seguro y estable.

Retirar el agua de lluvia acumulada o encharcada para evitar la aparición de vectores que ocasionan enfermedades.

Realizar los trabajos de mantenimiento de las obras de protección: muros de canalización, canales, ductos de evacuación de aguas entre otros si corresponde.

Informarse continuamente con fuentes oficiales sobre la situación geológica – climática en su zona.

Los vientos empujan las masas de aire húmedas que se forman en la Amazonía (Brasil) hacia el Perú, “si bien la cordillera es una barrera natural, éstas son de menor altitud en la zona norte de modo que alcanzan la costa produciendo lluvias en la región”, agregó Arteta.