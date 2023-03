Un fenómeno atmosférico muy pocas veces visto en el país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que frente a la costa norte y centro del Perú se presenta un inusual “ciclón de características tropicales no organizado”. Este sistema de baja presión de giro horario está asociado al calentamiento de la temperatura superficial del mar y a la segunda banda de la Zona de Convergencia Intertropical .

El ciclón Yaku, según el organismo, influye en las lluvias extremas en Tumbes, Piura y Lambayeque –que ya se vienen registrando– y advierte que contribuye en la intensificación de lluvias en La Libertad, Lima y Áncash; especialmente en las cuencas medias de la vertiente del Pacífico, generando incremento de caudales y activación de quebradas.

ALERTA Y RIESGOS

La situación preocupa. Un total de 586 distritos de la costa norte y de la sierra del país se encuentran en riesgo de verse afectados por deslizamientos y huaicos, de acuerdo al escenario elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, advirtió el Instituto Nacional de Defensa Civil.

Cajamarca, con 83 distritos, es el departamento con mayor zonas en riesgo, seguido de Áncash (64), Ayacucho (34), La Libertad (31), Huancavelica (24), Huánuco (22), Lima (20), Piura (17) Apurímac (9), Arequipa (9), Junín (4), Lambayeque (3), Cusco (3) y Pasco (3).

¿DE QUÉ SIRVE?

En tanto, el Arzobispado de Piura expresó su preocupación por la posibilidad de que las lluvias vuelvan a azotar esa región. “Las lluvias no son malas, son necesarias, porque el agua es vida. El problema está cuando las autoridades son indolentes y omisas y no ejercen su responsabilidad de velar por la realización de las obras de prevención y desarrollo que tanto necesita y espera nuestra región”, señaló a través de un pronunciamiento firmado por el arzobispo José Antonio Eguren Anselmi.

Consideró que parte de la culpa la tienen los ciudadanos por no reclamar. En ese marco, invocó a los piuranos a exigir al Gobierno central que asigne a Piura y Tumbes los recursos necesarios. “¿De qué sirve una declaratoria de emergencia sin recursos?”, preguntó.

Sabía que

En Piura, más de 90 cuencas ciegas se activaron y hay 19 caseríos aislados. Se reportó alrededor de 2 mil viviendas afectadas, así como 43 colegios y más de 10 hospitales.

En Tambogrande, 40 mil pobladores quedaron aisladas y se registró un fallecido.

Análisis

Abraham Levy

El ciclón se irá alejando de nuestro litoral

“Muy raro que se haya formado una baja presión frente a la costa norte del Perú, no tiene antecedentes. Hay una zona de baja presión que se formó en El Niño de 1983, concretamente en mayo, al norte, muy pegada a la línea ecuatorial, pero no al sur de la línea ecuatorial que es lo que ha sucedido en estos últimos días.

Una baja presión de 10 días en la costa peruana no genera un fenómeno de El Niño. Estamos viendo un calentamiento acelerado que ya veíamos venir en la costa peruana que puede ser el antecesor de un Niño; son simulaciones matemáticas que se desarrollan y se ejecutan varias veces al día en los principales centros de prevención climática global; hay casi unanimidad de los principales modelos climáticos en indicarnos que un nuevo evento de El Niño, como suele suceder regularmente, se va a generar en el Océano Pacifico durante el año 2023.

Dependiendo de la magnitud, la mayoría de los Niños son débiles y moderados y sus impactos consecuentemente son débiles y moderados. No es igual tener un calentamiento del mar en julio que tenerlo en marzo.

Se espera que (el ciclón Yaku) se disipe en el lapso de los próximos siete días como máximo, pero ya se ve que se irá desplazando mar afuera; ya se está alejando de nuestro litoral hacia el oeste. Mientras más se aleje de la costa menores impactos va a traer hacia nuestro país”.

Nelson Quispe

Hay que tener precaución en próximos días

“El sistema ciclónico formado en la costa peruana tiende a retirarse al sur y oeste del país y solo genera lluvias de intensidad, las mismas que en tres o cuatro días, serán ligeras.

Lo que se tiene presente frente a la zona de Piura, es un sistema de baja presión, lo que hace que los vientos giren en forma a las manecillas de las agujas de reloj constituyéndose en un sistema ciclónico tropical y esto genera el desvío del aire cálido y húmedo a las zonas costeras, favoreciendo a lluvias de intensidad que se han registrado y las que tendremos en los próximos tres días en la costa y las cuencas altas.

Por efectos de Yaku, se espera intensas lluvias que se registren en Piura, Tumbes e incluso Lambayeque, con acumulados que podrían superar los 100 ml. Son lluvias bastante intensas sobre las que hay que tener mucha precaución por los próximos cinco días.

El ciclón Yaku se encuentra ubicado a una distancia de 500 kilómetros de la costa, pero este no se acerca; por el contrario, su movimiento va al sur y luego se desviará al oeste. Este ciclón no tendrá un movimiento hacia la costa. Los vientos que tiene no son intensos en comparación a un huracán que puede superar los 120 Km/h; en este caso es de alrededor de 40 a 45 Km/h; sin embargo, lo que afecta al litoral es el sentido del viento que viene del mar hacia la costa, favoreciendo la formación de nubes y dejan lluvias intensas”.

