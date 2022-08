Este domingo, cientos de ciclistas se congregaron en el Parque Washington, en el Cercado de Lima, para participar de la “Gran rodada por la salud del joven y campaña de atención integral” que realizó el Ministerio de Salud (Minsa) por la Semana de la Juventud. El objetivo de la actividad fue sensibilizar, comprometer y promover la protección y apoyo al Cuidado Integral de Salud de Jóvenes.

A la actividad se hizo presente el ministro de Salud, Jorge López Peña, y los viceministros de Salud Pública y Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Joel Candia y Juan Carlos Delgado, respectivamente. Las autoridades recorrieron los stands donde se ofrecieron diversos servicios como tamizaje VIH, vacunación contra la COVID-19 y esquema regular, consejería, desparasitación, pruebas de descarte, planificación familiar, actividades lúdicas, entre otros.

“Tal como lo han expresado los deportistas: hay que vacunarnos porque es la única manera de afrontar esta pandemia y de poder seguir saliendo adelante en esta lucha”, sostuvo el titular del Minsa.

“Agradezco al Ministerio de Salud por esta oportunidad, me siento feliz de haber participado porque me encanta el deporte y me llama la atención el tema de la salud. Los invito a cada uno de los jóvenes a ser partícipes de estas campañas y a vacunarse porque las vacunas son importantes”, expresó Carolina, de 28 años, quien completó con éxito el recorrido de la bicicleteada desde el Parque Washington hasta el Parque Grau de Miraflores ida y vuelta.

“Gran rodada por la salud del joven y campaña de atención integral”. Foto: Minsa

Viruela del mono

Al ser consultado por el avance de la viruela del mono, el ministro Jorge López Peña recordó que el sector viene ejecutando el Plan de preparación y respuesta, y que a nivel nacional se cuenta con laboratorios equipados para las tomas de muestras.

“Estamos dando resultados en menos de 12 horas a los pacientes tamizados (…) a diferencia de los demás países de Sudamérica, nosotros diariamente estamos informando sobre los pacientes positivos, realizamos la búsqueda activa y le tomamos la muestra a cada paciente sospechoso”, dijo.

En relación con la adquisición de vacunas para la viruela de mono, la autoridad comentó que el Comité de Expertos es quien evalúa la adquisición de vacunas, para ello se ha sostenido reuniones con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Hasta el momento solo tres países quieren comprar vacunas. Tiene que haber un mínimo de 100 mil dosis para que la OPS pueda comprar los biológicos al laboratorio que elabora la vacuna”, refirió.

Contagios de la COVID-19

Los casos positivos de COVID-19 se han incrementado en el país con el inicio de la cuarta ola pandémica. No obstante, el ministro señaló que actualmente los contagios no llegan ni a la mitad de lo que fue la tercera ola.

“Lo que sí se ha incrementado es el número de muertes, son pacientes que no han recibido vacunas o no han completado el proceso. Insto a la población a que acudan a los centros de vacunación y completen las dosis que les corresponda porque es la única manera de hacer frente a esta pandemia, esto sumado al uso correcto de la mascarilla y lavado de manos”, manifestó.

En esa línea, hizo un llamado a los padres de familia a que acudan a los vacunatorios con sus hijos para que sean vacunados, pues es necesario avanzar en la vacunación de la población de 5 a 11 años. “Estamos realizando el barrido casa por casa, las vacunas están garantizadas, tenemos stock suficiente, incluso, tenemos las vacunas en los puestos de salud”, mencionó.

“Mañana los alumnos regresan a las aulas y estamos trabajando junto con el Ministerio de Educación para llegar a la población infantil, pero tenemos una limitación que es la firma del consentimiento informado; por ello, insto a los padres a que tomemos conciencia y no esperemos que nuestros hijos lleguen a una cama UCI. Actualmente tenemos 10 pacientes hospitalizados por COVID-19 en nuestros hospitales pediátricos”, agregó López Peña.