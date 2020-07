Chimbote: veinte personas jugaban billar y bebían cerveza en local pese a cuarentena

Efectivos de la División Policial (Divpol) de Chimbote intervinieron un local donde habían unas 20 personas jugando billar mientras fumaban y bebían cerveza en pleno aislamiento social por COVID-19. Ocurrió el último sábado en la tercera cuadra del jirón Manuel Ruiz, en pleno centro de la ciudad.

Agentes solicitaron documentos a cada infractor para consultar en el sistema sobre alguna requisitoria, pero no se detectó ninguna; sin embargo, el personal policial procedió a multar a estos sujetos.

Por su parte, el jefe del Departamento de Unidades Especializadas de la Divpol Chimbote, comandante PNP Luis Burgos, informó que semana a semana se vienen montaron operativos en diversos puntos de la ciudad para hacer respetar la orden de aislamiento social.

“La gente inescrupulosa no quiere entender que no se puede aglomerar en estos lugares de diversión. En pocos días hemos intervenido dos locales donde se juega billar, donde incluso se consume licor. A estas personas no les interesa nada la salud del pueblo”, cuestionó la autoridad policial.

VIDEO RECOMENDADO

Se le cae diente en vivo a conductora de TV y sigue dirigiendo su programa. (Captura/YouTube)