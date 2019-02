Destino del perro pitbull que mordió a niño de 11 años en Chimbote se conocerá en 10 días

Nala, la perra pitbull que mordió a un niño de 11 años en Chimbote , podría ser sacrificada en 10 días. La mascota tendrá que ser sometida a un proceso de evaluación que determine su agresividad y si representa un peligro, según informa RPP.

Este miércoles, el menor quedó desfigurado y con varias lesiones de gravedad luego de ser atacado por la perra . Por ello debió ser trasladado al hospital La Caleta, donde ahora se encuentra estable y será intervenido quirúrgicamente.

"No hemos querido que esto suceda, pero ha sucedido. Yo me voy a hacer cargo, pero pido por favor que no vayan a mi casa a agredir a mis hijos, a tirar piedras en mi ventana, porque ellos no tienen la culpa. Yo asumo mi responsabilidad, no estoy evadiendo, pero eso no implica que los vecinos como delincuentes me avienten trapos de sangre en la cara, piedras", narró a RPP María Morales Aranda, dueña de Nala.



Morales Aranda se encuentra detenida en Chimbote tras ser acusada de lesiones graves en perjuicio del niño. Ella confirmó que costearía todos los pagos médicos respectivos.