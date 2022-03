Serenos de la Municipalidad de Chiclayo , en la región Lambayeque, golpearon y atacaron con palos a varios comerciantes que se acercaron a un local municipal a fin de reclamar y exigir la devolución de su mercadería decomisada recientemente.

De acuerdo con la información de ATV+, la protesta originó que los agentes ediles salgan del inmueble y arremetieran contra los comerciantes, entre los que había mujeres. En el lugar se desencadenó un enfrentamiento.

En los últimos días, los serenos de Chiclayo han protagonizado episodios de violencia, ya que a través de las redes sociales se ha denunciado abusivas intervenciones a humildes ambulantes en distintas calles de la ciudad.

Incidente fue registrado en un video que se viralizó en redes sociales. (Foto: captura)

Intervención abusiva de serenos

Uno de los casos de abuso por parte de los serenos de Chiclayo le ocurrió a Próspero Aguilar Leonardo, un comerciante de 37 años que vende fruta en Chiclayo hace 3 años. Él fue intervenido el pasado 9 de marzo por varios agentes que lo despojaron violentamente de su herramienta de trabajo (carretilla).

“Se bajaron tres y me dijeron: ‘ya perdiste’. Me agarraron del brazo y me querían subir con todo y carretilla, no me dejé y tuve que voltearla y solo se llevaron la carretilla”, contó el hombre a RPP.

Las frutas del vendedor quedaron regadas en la pista, mientras que el video del hecho se viralizó en redes sociales, lo que generó indignación entre los usuarios.

Un actuar totalmente abusivo por parte de un grupo de serenos de la #municipalidaddChiclayo. Arrojar la fruta de un vendedor al pavimento solo por decomisar la carretilla. Sucedió está mañana en un calle céntrica de #Chiclayo @exitosape @Defensoria_Peru pic.twitter.com/xybSoP4yQj — Noeli Bracamonte sayaverde (@NoeliBracamonte) March 9, 2022

En el mes de enero, serenos de la municipalidad de Chiclayo también fueron captados cuando agredían a un heladero y le quitaron su herramienta de trabajo. En este caso, varias personas intervinieron para ayudar al vendedor. Las imágenes también se viralizaron en distintas redes sociales.

🚨 #Chiclayo | ¿La ciudad de la amistad?

Esta penosa escena sucedió en el centro de Chiclayo, podemos observar a un grupo de #serenos de la municipalidad tratando de decomisar la herramienta de trabajo de un vendedor de helados.#Lambayeque #AbusoDeAutoridad pic.twitter.com/lDPC7egm9l — Barrio Informa (@BarrioInformaPe) January 20, 2022

