Chiclayo: Red criminal usaba la azucarera Tumán para realizar prácticas de tiro

Por: Nadia Quinteros



Las instalaciones de la empresa azucarera Tumán, en Chiclayo , h abrían sido empleadas durante la administración judicial del actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo Picchotito, para las prácticas de tiro de los miembros de la presunta organización criminal ‘Los Wachiturros’, según el informe fiscal sobre la acusación formulada en su contra.

De acuerdo con el Ministerio Público, además, el depósito del ingenio norteño habría sido empleado para esta actividad, que supuestamente era coordinada por el ex jefe de seguridad de la agroindustrial, Víctor Rodríguez Ortiz. Este es investigado por la Fiscalía por presuntamente estar implicado en el asesinato del dirigente azucarero Manuel Rimarachín.

“(Los integrantes de) este grupo armado (Los Wachiturros) generalmente figuraban o aparentaban ser vigilantes, pero en realidad cumplían las órdenes de Víctor Rodríguez para atentar contra cualquier persona que se opusiera a los intereses económicos de la organización criminal”, indica el documento fiscal.

El requerimiento acusatorio, del mismo modo, señala que Edwin Oviedo habría encargado el asesinato de Rimarachín después que se enterara que este supuestamente compró acciones en la azucarera Cayaltí para Carlos Roncal Miñano, empresario vinculado a la red criminal La Hermandad del Norte, y no para él.

SE DEFIENDE

Edwin Oviedo, por su parte, se pronunció a través de un comunicado sobre la acusación de la Fiscalía Provincial Corporativa Contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo en su contra.

El titular de la FPF indicó que el fiscal Juan Carrasco, a cargo del caso, ha hecho imputaciones falsas en su contra y que el accionar del magistrado habría sido parcializado, violando, de esta manera, su derecho a la defensa. Igualmente, asegura que continuará con las acciones legales que corresponden en este proceso.

“Siempre he denunciado a quien, indebidamente, pretenda atropellar mis legítimos derechos. Parece que, para el fiscal Carrasco, ese es mi pecado. No me perdona que la Corte Suprema le haya enmendado la plana y le haya hecho notar las graves irregularidades en las que incurrió”, refiere el escrito.

DATOS

-La Fiscalía ha solicitado 26 años de prisión para Oviedo; el ex administrador judicial, Segundo Ordinola; el ex gerente de Finanzas, Pablo Arce, y Víctor Rodríguez.



-Arce, quien es colaborador eficaz, reveló que le informaba a Rodríguez que Oviedo se comunicó con él para informarle sobre lo que estaba haciendo Rimarachín, quien fue asesinado.



-Relató, asimismo, que “unos dos o tres días antes de la muerte de Rimarachín se reunieron en la oficina de seguridad y Víctor Rodríguez nos dijo que teníamos que matarlo”.