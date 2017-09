Chiclayo: Mamá de policía asesinada por su ex pareja pide la tutela de su nieto

Esperanza Rojas, madre de la policía Gianelly Coronado Rojas, asesinada por su ex pareja Fidel Coronado Barturén en Chiclayo, señaló que solicitará ante el Poder Judicial la tutela de su nieto de un año cuatro meses, hijo que la infortunada tuvo con su victimario.

Rojas explicó que desea que el pequeño se pueda quedar con su familia materna porque son ellos los que lo han visto desde su nacimiento. Incluso, era ella quien cuidaba del menor cuando su hija, la víctima del feminicidio, cumplía con su servicio en la comisaría de Chiclín (La Libertad).

“Para él, desde que nació, yo soy su segunda mamá. A estas alturas él no puede estar con nadie que no sea yo, porque reconoce a las personas. Desde que él ha nacido se ha criado conmigo. La tutela creo que me corresponde, voy a hacer los trámites para obtenerla”, dijo.

La progenitora de la joven fallecida pidió, además, apoyo al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional para que le reconozcan los beneficios económicos de su hija, adquiridos durante sus tres años de servicio en la institución. Igualmente, solicitó a las mismas entidades que sancionen ejemplarmente a la ex pareja de su hija, quien también es suboficial, por el feminicidio.