Chiclayo: Otro juicio contra el ex alcalde Roberto Torres está en la recta final

Por: Nadia Quinteros



Otro juicio del ex alcalde de Chiclayo , Roberto Torres , que forma parte del caso Los Limpios de la Corrupción, red que presuntamente encabezaba, está en la recta final. Para este miércoles, el Juzgado Colegiado de Lambayeque programó la continuación de la audiencia contra ‘El Jefe’ por el presunto delito de cohecho activo específico.

El ex burgomaestre es acusado de, supuestamente, haber destinado fondos del municipio chiclayano para pagar un soborno de S/30 mil a un perito contable en el 2014.

En la diligencia anterior rindieron su manifestación los ex funcionarios de la comuna implicados en el proceso. José Cigüeñas, ex gerente de Recursos Humanos, y Lucio Olivera, ex tesorero del municipio, explicaron como supuestamente se retiró el dinero del Servicio de Administración Tributaria (Satch) con la venia del jefe de esta entidad, César Regalado, para entregárselo a Fernando Fernández, ex subgerente de Tesorería y Finanzas.

Fernández, por su parte, reveló que el dinero finalmente se lo dio al ex asesor de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (Epsel), Martín Villanueva, para que él se encargue de dárselo al perito contable Arsenio Carranza. Sin embargo, éste último rechazó la acusación.

La Fiscalía ha solicitado siete años de cárcel para Torres, Villanueva y Regalado. Para el perito contable pidió cinco años de reclusión. El informe que este iba a presentar intentaba eximir al ex alcalde de presuntas irregularidades en la ejecución de la obra de pavimentación del casco central de la ciudad.

NIEGA SOBORNO

Según Tito Esteves, abogado de Torres, su patrocinado negó haber sobornado al perito Arsenio Carranza, por lo que espera que la sentencia se resuelva a favor de su defendido. Aseguró que falta poco tiempo para que se emita el dictamen.

El 26 de enero pasado, Torres fue absuelto del juicio que se le seguía por el presunto delito de tráfico de influencias. Se le acusaba de haber solicitado y recibido una coima de S/80 mil a un empresario.

DATO

Al ex alcalde se le dictó dos sentencias por colusión en el año 2017. En la primera le dictaron cuatro años de cárcel y en la otra lo condenaron a siete años de prisión.