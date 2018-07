Lo que empezó como una salida en familia terminó en tragedia. Marilyn Romero Carmona (23) caminaba con su esposo y su hijo por el malecón de Pimentel, en Chiclayo , cuando recibió seis disparos por resistirse —aparentemente— al robo de sus pertenencias.

La madre de la víctima manifestó a América Televisión no creer que se trate de un robo sino de un atentado planificado contra su hija, pues sospecha de su yerno.

"No entiendo porque no le cayeron los disparos a mi yerno, no entiendo porque se ensañaron con ella", declaró ante cámaras.

SITUACIÓN DELICADA

Marilyn Romero presenta un cuadro clínico complicado, ya que su familia ha sido advertida de que solo un milagro podrá salvarla. De sobrevivir, la joven de 23 años quedará en estado vegetal.