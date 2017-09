Un grupo de trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán se enfrentó a agentes policiales, en pleno parque principal de Chiclayo.

Los empleados de la citada azucarera llegaron hasta ese lugar para protestar y exigir que se otorguen garantías para el ingreso de la administración judicial que los representa, medida que fue ordenada hace unos días por el Juzgado Mixto de Bongará. Sin embargo los agentes los dispersaron arrojándoles gases lacrimógenos.

Como se recuerda, dicho juzgado remitió, hace unos días, un oficio al Ministro del Interior para que se brinden garantías policiales para la instalación de dicha administración. No obstante, a la fecha, la Policía no ha decidido si ejecutará o no dicha disposición por existir una resolución contraria.

En medio de la trifulca cinco personas fueron detenidas y conducidas a la comisaría César Llatas, ubicada a pocas cuadras del enfrentamiento.