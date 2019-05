Chiclayo: Empresaria ratifica denuncia contra congresista Héctor Becerril

Por: Zonia Custodio

La empresaria Mirtha Gonzales Yep llegó hoy hasta la oficina del fiscal Juan Carrasco, en la sede de la Fiscalía Especializada contra la Crimalidad Organizada de Chiclayo (Fecor), para declarar por la investigación que se le sigue por el caso 'Los Temerarios del Crimen', red que presuntamente encabezaba el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo. Ella ratificó su denuncia contra el legislador Héctor Becerril (Fuerza Popular). “Yo sigo firme en lo que ya he dicho sobre el congresista”, refirió.

A su salida de la Fecor, donde permaneció por una hora y media, Mirtha Gonzales señaló que hasta el momento Becerril no le ha devuelto S/58 mil de los S/74 mil que le entregó para que supuestamente la comuna de Chiclayo le adjudique la obra de la planta de tratamiento de residuos sólidos de la ciudad a la empresa para la que trabajaba. El parlamentario habría usado este dinero para comprar el porcelanato que instaló en su casa de Trujillo.

“Yo me ratifico en todo... El congresista no me ha devuelto nada, tampoco la Constructora CRD SA-Sucursal Perú (que ganó la licitación), que no solo tiene una deuda conmigo, sino también con 70 trabajadores y siete subcontratistas que nos vimos perjudicados con la paralización de la obra. Todos quedamos impagos”, sostuvo.

Además, dejó entrever que habrían más investigados por este caso, por lo que habría venido a declarar y entregar pruebas. “Todo está en reserva, no puedo declarar más”, declaró a la prensa. Asimismo, dijo que seguirá colaborando con el Ministerio Público.

El parlamentario por Lambayeque, Héctor Becerril, en su momento ha negado las imputaciones en su contra.