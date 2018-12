El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria dictó 36 meses de prisión preventiva contra el alcalde de Chiclayo, David Cornejo, por encabezar la organización criminal Los Temerarios del Crimen.

Tras conocerse el fallo, Cornejo se pronunció y señaló que acepta la decisión judicial. “Estoicamente acepto esta decisión judicial. Como la misma jueza ha dicho todo lo que se hablaba de coimas en obras simplemente no existe”, dijo.

Cornejo señaló que no pedirá perdón al pueblo de Chiclayo porque este caso aún continúa en investigación: “Alcanzaré justicia durante el proceso de investigación. No tengo porqué pedir perdón (a Chiclayo) porque todo está en investigación y cuando haya una sentencia definitiva ahí se hablará si es cierto o lo es cierto”.

La audiencia de prisión preventiva contra otros cuatro miembros de la organización continúa desarrollándose. Entre ellos se encuentran el hermano del burgomaestre, Noé Cornejo; el ex gerente de asesoría jurídica, Daniel Coronado; el ex regidor, Alfredo Montenegro y el ex jefe de Logística, Eberth Gil.

La autoridad edilicia cayó el pasado 29 de noviembre junto a otras 13 personas presuntamente miembros de esta red criminal. Posteriormente, una ampliación de detención preliminar permitió la captura de nueve integrantes más entre los que se encontraba el electo alcalde de Olmos, Willy Serrato.