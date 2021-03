El alcalde provincial de Chiclayo (Lambayeque), Marcos Gasco Arrobas, fue internado de emergencia en el hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud, tras complicarse su estado de salud al revelar que se había contagiado de COVID-19.

Según información obtenida de fuentes cercanas al burgomaestre, indicaron que fue internado la tarde de ayer en el referido nosocomio al presentar un descenso en su nivel de saturación de oxígeno, por lo que su médico recomendó que sea hospitalizado para que reciba un tratamiento que puede aliviar el cuadro insuficiencia respiratoria.

Debido a la complicada situación, la secretaría general del municipio chiclayano, por encargo del alcalde, citó a una sesión extraordinaria virtual para autorizar su licencia por enfermedad, hasta que reciba el alta médica.

Alcalde informa que se contagió

Marcos Gasco Arrobas, publicó el pasado 2 de marzo en su perfil de Facebook, un video en donde informa que se había contagiado de COVID-19. En las imágenes la autoridad se muestra postrado en una cama de su vivienda recibiendo oxígeno a través de una cánula.

“Quiero expresarles directamente a ustedes que me he contagiado de COVID, a pesar de los cuidados que he tenido me he contagiado, les pido encarecidamente que se cuiden, es realmente algo muy doloroso y puede causar la muerte. Mi familia quiere evacuarme a Lima, pero no lo voy a hacer, esperaré en mi cama aún, esperaré pacientemente si es necesario una cama de hospital, así como está esperando el resto también”, mencionó Gasco.

