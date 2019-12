ACTUALIZACIÓN

Tras la liberación de César Ríos Cárdenas, la Policía Nacional del Perú capturó a Edison Aladino Julon Chávez (24), presunto secuestrador del muchacho. En su posesión se halló armamento de guerra, municiones y billetes de S/100.

La intervención al sujeto se produjo debido a la información proporcionada por un testigo del secuestro.

Iquitos

Edison Aladino Julon Chávez (24), presunto secuestrador. (Perú21)

César Ríos Ramírez, empresario de Iquitos y padre de César Ríos Cárdenas, confirmó que pagó a los secuestradores para la liberación de su hijo. Se especuló que el monto habría sido de S/1 millón.

De otro lado, indicó que su hijo se encuentra bien de salud y pidió a la Policía “vayan hasta el final” para capturar a los otros sujetos que participaron en el rapto de su vástago. Ríos Ramírez no sospecha quiénes podrían haber secuestrado a sus hijos.

“Son gente que se dedican a eso (a secuestrar). No puedo sospechar de nadie porque no los conozco y no creo tener enemigos”, sostuvo.

NOTA ORIGINAL

Este martes en la noche fue liberado el joven César Ríos Ramírez, hijo del empresario César Ríos Cárdenas, quien fue secuestrado ayer, lunes, en el lago situado en el centro poblado Santo Tomás, en el distrito de San Juan Bautista (Iquitos), en Loreto.

Así lo confirmó el noticiero 90 de Latina. Al parecer, el padre del joven habría llegado a un acuerdo con los secuestradores durante las negociaciones. Se conoció que los hampones exigían en un primer momento el pago de un millón de soles.

El padre habría acudido al sector conocido como Nina Rumi, que está a 40 minutos del centro poblado Santo Tomás, para reencontrarse con su hijo.

De acuerdo con la versión de los testigos, los delincuentes irrumpieron en el lago del centro poblado Santo Tomás y robaron las pertenencias a las personas que practicaban esquí acuático, entre los que se encontraba César Ríos Ramírez.

Luego se llevaron al joven a bordo de un bote deslizador con dirección al río Nanay. Ante la denuncia del secuestro, la Policía inició operativos en la zona.

Rescatan a joven de 22 años en Iquitos. (Video: Latina)