El congresista de APP, Cesar Combina, está convencido de que la única manera de acelerar la victoria contra el COVID-19 es la colaboración entre el sector público y el privado. Para ello, su bancada ha presentado un proyecto de ley que permita importar vacunas a empresas privadas para beneficiar al sector de producción, incluidos los 500 mil bodegueros que han estado expuestos desde el principio.

César Combina: "La vacuna privada no puede retrasarse por ideologías”

¿Por qué han presentado este proyecto de ley?

“Estamos muy preocupados por la tercera fase de la vacunación. Para cumplir con el objetivo de vacunar a 25 millones de peruanos es necesaria la participación complementaria del sector privado. Por eso presentamos este proyecto de vacunación gratuita para los trabajadores de los sectores productivos. Hemos llevado la propuesta a las MYPES y ha sido muy acogida por la asociación de bodegueros del Perú. Ellos representan unos 500 mil emprendedores peruanos que han estado en la primera línea de batalla a nivel económico porque no han cerrado en ningún momento y han permitido el abastecimiento de millones de soles en productos de primera necesidad”, indicó.

¿Cómo será esta colaboración?

“Lo que se prevé es que al inicio de la tercera fase podamos tener un espacio público de vacunación y en paralelo un sector donde los gremios empresariales y los gremios de MYPES puedan vacunar a sus empleados de manera gratuita y además a través de canales privados para no quitarle ni un sol y ningún personal al sector público. De ser así, estamos hablando de 12 millones de personas, entre emprendedores, trabajadores y sus familiares, vacunadas en los primeros 3 meses de la tercera fase. En el caso de los bodegueros sería una colaboración entre los privados, donde las empresas incluirán a los bodegueros dentro de sus beneficiados, así lo ha confirmado Ricardo Márquez, presidente de la sociedad nacional de industrias”, agregó el parlamentario.

¿Cuál es el escenario permitido para que los privados puedan adquirir las vacunas?

“La ley de vacunas no tiene una restricción sobre la importación de vacunas por parte del sector privado. Lo que dice es que no puede tener un precio mayor a la vacuna pública, la cual es gratis. Queremos tener una legislación competitiva que no nos ponga en el último orden de la relación de compra privada, sino que nos permita no repetir el gran problema que tuvo el estado peruano al ponerse en la compra por las vacunas públicas. Se ha confirmado que el laboratorio ruso que produce la vacuna Sputnik ya puede empezar a negociar con empresas privadas. Lo mismo va a suceder con la de Johnson & Johnson y con Curevac”, señaló.

¿Por qué considera que el ejecutivo ha sido un poco reacio a incluir al privado?

“Por un tema ideológico. He conversado esto con muchos miembros del poder ejecutivo y hay una voluntad de control. No se comprende que, al vacunar al sector productivo, lo que se hace es reducir el riesgo de contagio del público en general. Cuando una persona va a un banco, supermercado o bodega tiene riesgo de contagiarse. Lo último que queremos es que las importaciones de privados de retrase por ideologías. Dentro del poder ejecutivo hay muchos funcionarios públicos que tienen miedo o que tienen rechazo a la colaboración público – privado. Lo han demostrado con las plantas de oxígeno, las pruebas rápidas y moleculares. Creo que no podemos arriesgar la tercera fase de la vacunación por miedos ideológicos. Debemos dejar todo expedito para que el próximo gobierno pueda tener el camino libre para desarrollar la vacunación”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Médico que atiende casos de COVID desde el inicio de la pandemia

TE PUEDE INTERESAR