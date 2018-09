César Acuña: “Si tienen que meterme al penal, iré pues”

César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), aseguró que se someterá a la decisión que tome el Poder Judicial respecto a la apelación que presentó la Fiscalía porque archivaron el caso ‘Plata como cancha’. Incluso, señaló que acatará “lo que diga el juez y que si tienen que meterme a (penal) El Milagro, iré pues”.

Esta declaración la dio luego de una caminata en apoyo a sus candidatos Daniel Marcelo, que postula a la alcaldía de Trujillo, y Manuel Llempén, que tienta el Gobierno Regional de La Libertad. Agregó que confía en la decisión de la justicia, a diferencia de otras ocasiones que consideró “había mucha influencia política” en sus casos.

“Ustedes saben que toda la vida no me he corrido de la justicia. Pueden pedir lo que quieran, pueden investigar lo que quieran, aquí lo digo, desde mi tierra que es Trujillo, pueden hablar de todo menos que Cesar Acuña es corrupto. Pueden inventar de todo, pero estoy tranquilo”, indicó.

AUDIENCIA SUSPENDIDA

​

En tanto, este jueves se suspendió la audiencia que definiría si se revoca o no la sentencia que dispuso, en el 2017, absolver a César Acuña de ese proceso, en donde se le acusó por los delitos de inducción al voto y falsedad genérica. La diligencia se tendrá que reprogramar porque la jueza Hilda Cevallos, que integra la Segunda Sala Penal de Apelaciones junto a Víctor Burgos y Giammpol Taboada, pidió inhibirse del caso.

Como abogado de Acuña asumió Daniel Cerna, ex presidente de la Junta de Fiscales de La Libertad que fue cuestionado durante su mandato por presuntos vínculos con el líder de APP.

El letrado negó que haya influido sobre alguna investigación contra su ahora defendido durante el tiempo que dirigió la Fiscalía. “A César Acuña lo conocí cuando él era alcalde de Trujillo y yo estaba en la Fiscalía, pero era por cuestiones institucionales”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR