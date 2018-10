César Acuña cuestiona informe de la comisión Lava Jato

César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), aseguró que “todo el Perú está indignado” porque el informe de la comisión Lava Jato del Congreso no incluye a Alan García ni a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para quien esta tarde se dispuso 36 meses de prisión preventiva por el caso Cocteles.

“Cómo es posible que los presidentes involucrados en la firma de contratos (con Odebrecht) no estén involucrados (en el informe). Entonces, creo que ahora el pleno del Congreso tiene una gran responsabilidad. En el pleno tendrán que denunciar al señor García y a los que están involucrados”, dijo.

Sin embargo, al ser consultado sobre un posible blindaje de la fujimorista Rosa Bartra, presidenta de dicho grupo de trabajo, a García y Fujimori, señaló que “habría que preguntarle a la señora Bartra”. Además, dijo que “no estoy en el informe” de Lava Jato, “y no debería estar, porque el contrato (con Odebrecht) se firmó el 2014 y yo fui gobernador el 2015”.

También se mostró en contra del proyecto que presentó el Apra para que los partidos políticos no sean considerados redes criminales. Critica a comisión congresal. “Yo creo que si está comprobado que dentro de un partido hay una red de corrupción, creo que no podría haber una ley que diga que a los corruptos no se les juzgue”, indicó.