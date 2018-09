Alcalde de distrito arequipeño es detenido por intentar encadenarse en el frontis de Palacio de Gobierno “Por qué me pisan la cabeza, vengo a declarar los derechos para mi pueblo, no puede ser que nos dejan a la intemperie, hay mucha gente que sufre en mi pueblo (…) yo soy alcalde, no soy cualquier cosa”, gritó el burgomaestre mientras era arrestado.

- / - Alcalde fue reducido por agentes de seguridad (Captura) - / -