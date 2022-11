Manuel Van Oordt, CEO de Latam Airlines Perú, aseguró esta noche que aun se desconocen las razones por las cuales un camión de bomberos se encontraba en la pista de despegue del aeropuerto Jorge Chávez, algo que causó un choque con un avión, provocando un fatal accidente que dejó dos bomberos náuticos fallecidos y dejó a otro en estado de gravedad.

En una conferencia de prensa realizada por el representante de la aerolínea, indicó que se desconocen las razones por las cuales el camión de bomberos se encontraba en el lugar, algo que deberá ser debidamente investigado. Además, descartó que se haya solicitado la atención de los bomberos en este vuelo.

“No se reportó ninguna emergencia dentro del vuelo. Es un vuelo que estaba en condiciones óptimas para despegar, tenía autorización para despegar y se encontró con un camión en la pista de aterrizaje y no sabemos qué hacía ese camión ahí. Tenemos que investigar y esclarecer la razón por la cual estaba ahí”, aseguró Van Oordt.

Accidente en el Jorge Chávez: Bombero herido presenta fractura del cráneo

Por otra parte, también descartó que la posición del camión en la pista de aterrizaje haya respondido a un simulacro.

“Yo he tomado conocimiento a través de los medios sobre este simulacro. No sabemos, no hemos sido informados de algún simulacro”, aclaró.

Además, indicó que se encuentran investigando el hecho, sin embargo, aún no tienen una comunicación con la Torre de Control.

“La pista es controlada por una Torre de Control que tiene que dar las autorizaciones de cualquier ingreso a la pista de aterrizaje”, añadió.