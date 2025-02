Centros comerciales y supermercados sometidos a inspecciones

La lamentable muerte de 6 personas y otras 81 personas heridas que dejó el colapso del techo del patio de comidas del Real Plaza de Trujillo ha llamado la atención de las autoridades en saber cómo está la situación de los demás centros comerciales a nivel nacional.

En esa línea diferentes municipalidades recién se han puesto las pilas, y han iniciado inspecciones inopinadas a estos establecimientos a fin de determinar si cumplen con los estándares de seguridad para los visitantes.

LIMA - CHORRILLOS

Esta mañana, la Municipalidad de Chorrillos realizó labores de inspección preventiva en las instalaciones del centro comercial Real Plaza de Guardia Civil.

Roland Jayo, subgerente de Inspección y Control de Sanciones, indicó que se encuentran supervisando las infraestructura, así como los acceso, las vías de evacuación ya que el diseño de este centro comercial también era similar al de Trujillo. Mencionó que la última inspección fue en el octubre de 2023, lo que llevó a su clausura luego que se detectara un espacio que era de tránsito peatonal había sido condicionado como una feria y no permitía una fluidez de los clientes y una evacuación adecuada en caso de emergencia.

"En esta inspección ha llegado un equipo multidisciplinario para verificar la presencia de extintores, rutas de evacuación, la parte estructural la parte eléctrica, alarmas contra incendios, etc. Ellos tendrían un plazo de dos días en caso de detectarse alguna observación y posterior a ese plazo, nosotros hacemos una segunda verificación y en caso no se hayan subsanado esas bservaciones, la municipalidad podría disponer la clausura total o parcial del establecimiento", dijo.

LIMA - SAN MIGUEL

En San miguel, otro centro comercial que pasó por el mismo control fue el Mall Plaza San Miguel. El gerente de Desarrollo Urbano y Transporte, Kike Morales, estuvo presente, mostrando las seguridades constructivas y de control de riesgos existentes.

Las labores iniciaron en el patio de comidas de dicho establecimiento. Personal de fiscalización verificó las condiciones de seguridad, la vigencia de los extintores y la limpieza de los ductos de humo. "El tema de las construcciones que se han ejecutado en el distrito, el mantenimiento y la previsión ha sido una constante. Es el mismo centro comercial el que está interesado en que su infraestructura no se deteriore. Si el vecino observara una falencia inmediatamente nosotros activamos nuestro procedimientos interno para poder resolver y conversar con las instancias indicadas para que puedan corregir cualquier error", señaló a ATV Noticias.

LIMA - ATE VITARTE

El Real Plaza de Puruchuco también fue clausurado temporalmente por incumplir medidas de seguridad. Miembros de Defensa Civil constataron que habían estructuras metálicas oxidadas y la ausencia de pernos en el techo. Además se verificó el deterioro de las estructuras de soporte, lo que podría comprometer la seguridad del establecimiento.

La administración del mall deberá subsanar las observaciones para reabrir sus puertas. Ello fue informado por la Municipalidad de Ate.

Lima - San Juan de Miraflores

Personal de la Municipalidad de San Juan de Miraflores inspeccionó el Mall del Sur luego de que se reportaran grietas en algunas mayólicas del cuarto piso, donde se ubica el patio de comidas.

El ingeniero Rafael Cabrera, gerente de Desarrollo Urbano del distrito, descartó que exista riesgo de colapso en la infraestructura y explicó que el daño se originó por un factor climático.

“Hemos acudido, a través del Área de Gestión de Riesgo y de Fiscalización, para validar que no sea un daño estructural. Al momento que se ha levantado la mayólica, se ha podido observar que solamente ha sido un movimiento de dilatación por el calor y los pequeños movimientos que hay, lo que ha hecho que la mayólica se levante, pero la estructura del piso está plana, lo que nos permite validar que no ha habido ningún daño estructural. No [hay ningún riesgo]”, aseguró el funcionario.

Hasta el cierre de esta nota, las mayólicas afectadas ya han sido reparadas y el área ha sido cercada para evitar el tránsito de visitantes. No obstante, la atención en el patio de comidas continúa con normalidad.

PIURA

El área de Fiscalización municipal clausuró temporalmente el patio de comidas del centro comercial Real Plaza en Piura por "no reunir las condiciones técnicas establecidas para el funcionamiento de locales públicas".

Durante la inspección, se detectaron deficiencias de seguridad que representan un peligro para los visitantes del centro comercial, entre ellas: Cableado eléctrico expuesto en varias áreas del establecimiento, deterioro estructural en uno de los techos del pasadizo y en el patio de comidas.

AREQUIPA

Un día después del trágico hecho en Trujillo, la Municipalidad de Cayma supervisó el Real Plaza Arequipa considerando que es similar al Mall del Trujillo y que además tiene la misma configuración estructural.

En dicha inspección, los miembros de Indeci no pudiern detectar fallas estructurales. Además, señalaron que en el momento de la inspección aparentemente en los ultimos dos meses la empresa han dado mantenimiento a los sistemas de drenaje, aunque se estima que para el nivel de lluvia que ha caido es necesario aumentar su aforo.

Sin embargo, la municipalidad exigió a los representantes de Real Plaza de Arequipa entregar en un plazo que no debe exceder de los 15 dias un cálculo estructural de todos los componentes metálicos, así como el cálculo de las coberturas, detectando si hay algunas zonas que no responden a la solicitación retráctil o de comprensión que haga producir fallas y posible colapso de toda una nave con perjuicio a los asistentes al Mall. También debe justificar si toda estructura ha alcanzado su vida util y si necesitara demoler todo el techo y cambiarla al 100% en el peor de lo casos. Y por último, realizar el empotramiento respectivo de los vitrales para que no se desprenda de sus marcos.

Por otro lado, el distrito de Cerro Colorado, dispuso la clausura de un ambiente del centro comercial Arequipa Center. La inspección se realizó para evaluar las condiciones de seguridad del mall, tras la tragedia ocurrida en Trujillo.

Se trata de un ambiente destinado como estacionamiento, que era utilizado para juegos de carritos de carrera, denominado Extreme Karting, y que estaba cercado con dos balones de gas, siendo un riesgo.

El subgerente de Gestión de Riesgos de Desastres, Alejandro Guerrero, informó que si bien el centro comercial cuenta con licencia de funcionamiento y certificado ITSE, estos no se encontraban en un lugar visibles, como indica la norma, por lo que impondrán multa de 10% UIT.

CUSCO

Autoridades de la Municipalidad Provincial de Cusco y Defensa Civil realizaron una visita inesperada al centro comercial Real Plaza Cusco para verificar las condiciones de seguridad y prevenir que un incidente similar ocurra en la ciudad.

El alcalde de Cusco, Luis Pantoja Calvo, lideró la inspección preventiva, acompañado de funcionarios y técnicos especializados. La visita se realizó en el centro comercial ubicado en la Av. de la Cultura, con el objetivo de comprobar si el lugar cumple con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los miles de visitantes que frecuentan el centro comercial.

Pantoja Calvo explicó que durante la visita, se informó a la gerencia del Real Plaza que en las próximas 48 horas se solicitará toda la documentación que certifique el cumplimiento de las normas de seguridad. “Le estaremos pidiendo por escrito toda la documentación necesaria, y los profesionales de la comuna estarán verificando cada área minuciosamente para asegurarse de que no ocurra lo que pasó en Trujillo”, afirmó el alcalde.

HUANCAYO

Tras una inspección por parte de Defensa Civil de la Municipalidad de Huancayo, tanto las instalaciones de Plaza Vea como el Real Plaza Huancayo fueron clausurados durante 30 días.

Según se conoce, la clausura temporal del supermercado Plaza Vea en el centro comercial Real Plaza es por no contar con certificado vigente de Inspección Técnica de de Seguridad y Edificaciones (ITSE), pues, se encontraba vencida.

En cuanto al centro comercial Real Plaza, se detectaron falencias en la estructura del techo del establecimiento, motivo por el cual se procedió también con la clausura temporal.

ICA

Un equipo técnico de la Municipalidad Provincial de Ica, conformado por especialistas de la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y Obras Privadas y Catastro, se apersonaron a las instalaciones del centro comercial Plaza del Sol, donde, tras una visita de inspección de seguridad en edificaciones, se identificaron riesgos a la seguridad en el tercer piso del establecimiento, específicamente en el área de cine.

Según los ingenieros, hallaron problemas con el techo y el sistema de luces de emergencia de este sector, por lo que aplicó la clausura temporal del espacio físico del área de cine por un periodo de 30 días hasta que el administrado subsane las observaciones, además de una multa pecuniaria del 100% de una UIT.

PUNO

La Municipalidad Provincial de San Román, en Juliaca, dio a conocer a la empresa Real Plaza que hoy a las 3:00 p.m. se realizara una inspección de seguridad a las edificaciones, a cargo de inspectores especializados y certificados por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Desastres (Cenepred).

El subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Yuri Zapata Yactayo, explicó que el propósito de esta inspección es garantizar que la población se sienta segura al asistir al establecimiento, ya que Real Plaza cuenta con un certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones - ITSE vigente hasta el 13 de marzo de 2026.

HUÁNUCO

En tanto, el alcalde provincial explicó que la Municipalidad Provincial de Huánuco ya había planificado realizar inspecciones técnicas en Real Plaza, Metro y Tottus. Estas inspecciones deben contar con la participación de diferentes especialidades de ingeniería.

Aunque reconoció que estos establecimientos tienen todas las licencias en regla, admitió que hasta ahora nunca se les había realizado una inspección técnica. Ante la tragedia ocurrida, se determinó que la inspección técnica se llevará a cabo hoy.

"La estructura metálica de la cobertura del patio de comidas no se aprecia corrosión visible. Si hemos sugerido que se efectúen inspecciones técnicas a nivel estrcutural. Se tiene que revisar el plano del proyecto, los cálcuclos, el diseño. Hemo requerido todo eso a la empresa", dijo una ingeniera a cargo de la fiscalización.

