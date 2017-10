¡Toma tus precauciones! No habrá transporte público el 22 de octubre debido a los censos Debido a una orden de inamovilidad, buses del Metropolitano, de los corredores viales, el Metro de Lima, taxis y/o colectivos no podrán brindar sus servicios desde las 8 a.m. a las 5 p.m.

