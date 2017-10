Censo 2017: ¿Puedo llenar personalmente mi cédula censal?

Este domingo 22 de octubre, más de medio millón de empadronadores del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) llegarán a todas las viviendas peruanas para los Censos 2017.

Muchos ciudadanos se han preguntado si ellos pueden imprimir y llenar la cédula censal para así agilizar el censo, pero acuerdo a lo que señala el INEI, esto no es posible.

Las cédulas solo podrán ser llenadas por los voluntarios de esta institución, quienes van a estar certificados y tendrán que identificarse como tales.

Por ello se pide a la población no imprimir estas cédulas, ni mucho menos llenarlas y entregarlas al empadronador.

No está por demás decir que para este domingo, los Censos 2017 durarán desde las 8 a.m. y 5 p.m., horario en que todos los peruanos no deberían salir de sus viviendas para que todo transcurra con total normalidad.

Si por A o B motivos trabajas el domingo 22, puedes leer ESTA NOTA en la cual te decimos qué tienes que realizar para que no tengas problemas al salir de tu hogar.