Cecilia Valenzuela es designada como embajadora de Marca Arequipa

El gobierno regional de Arequipa nombró a la directora del diario Perú21, Cecilia Valenzuela, y a la escritora María Teresa Ruiz Rosas Cateriano, como embajadoras de la Marca Arequipa. El reconocimiento fue entregado en mérito a la destacada labor profesional de ambas arequipeñas.

Yamila Osorio, gobernadora regional, ha encargado a las nuevas embajadoras difundir al departamento de Arequipa en el mundo y dijo que se creó la marca con el objetivo de fomentar el turismo, las inversiones y la identidad regional.

“ Vamos a poner a Arequipa de moda”, expresó la directora de Perú21, quien llegó a la Ciudad Blanca para participar en el Hay Festival.

“ Estoy muy emocionada, yo amo Arequipa. Irme fue difícil, pero era necesario por el tipo de carrera que quería desarrollar, siempre me he sentido no solo orgullosa de ser arequipeña, sino responsable por ser arequipeña, dejar el nombre de la ciudad en alto”, acotó.