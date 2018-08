Quieren llegar hasta el fondo de la investigación. Los padres de la pequeña Xohana otorgaron algunas palabras a la prensa, mientras velaban a hija de dos años, que este sábado fue hallada sin vida en un pozo de la Plaza de Armas de Cerro Azul .

En conversación con un reportero de Latina, el padre de Xohana pidió que las autoridades continúen con las labores de investigación. Mientras tanto, la madre, sumamente deprimida y cabizbaja, no lograba entender cómo es que su hija apareció en aquel pozo.

"Que sigan investigando, que lleguen hasta el final y yo no voy a parar hasta saber la verdad y qué le pasó a mi pequeña. Hay algo que no está claro y quiero que sigan las investigaciones", señaló el padre.



"No entiendo cómo esos pozos pueden estar así de inseguros. El alcalde ha tenido conocimiento de eso, la gente también. No entiendo, no me explico cómo. No sabía de esos pozos. Siempre hemos venido. Mi hijita venía a jugar, pero no nos percatamos de esos pozos", aseguró la madre de Xohana.



"No entiendo cómo pudo aparecer mi hijita ahí. Pido que investiguen bien hasta aclarar todo lo que ha pasado. No puede quedar así. Mi hijita no se puede ir hasta saber cómo ha pasado. Nosotros sí, como padres sí, como familia sí vamos a tomar (acciones legales)", agregó