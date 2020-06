Luego que su nombre se viera envuelto en la “lista negra” del abusador de menores Jeffrey Epstein, el empresario peruano Juan Esteban Ganoza Temple salió rechazar cualquier tipo de vínculo con el magnate estadounidense.

En conversación con América Noticias, el trujillano descartó estar involucrado con la red de pedofilia del financista norteamericano.

De acuerdo lo que señaló, décadas atrás, cuando vivía en Estados Unidos, el trujillano conoció a Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein, quien enfrenta cargos por proxenetismo y tráfico sexual de menores de edad a favor del pederasta.

“Jamás he asistido a ninguna de las reuniones de este señor y mucho menos he sido invitado a su infame lista (...) Ella (Ghislaine Maxwell) se encargaba de la agenda del señor Jeffrey Epstein, yo sé que he estado como amigo de ella”, explicó.

Asimismo, Ganoza Temple negó haber participado de alguna reunión con Esptein.

“Yo jamás he asistido a ninguno de estos eventos que son abominables para mí, deplorables completamente, y jamás he conocido la isla ni ninguna de sus reuniones”, aseveró.

En la presunta lista vinculada a la red de pedofilia, la cual fue filtrada por el grupo hacker activista Anonymous, aparecen el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Naomi Campbell, Mick Jagger, Will Smith, entre otros famosos personajes.

VIDEO RECOMENDADO:

Tras varios años en la sombra, el grupo de ciberactivistas, Anonymous reapareció en redes sociales

TE PUEDE INTERESAR: